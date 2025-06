Pokojówka przyszłości odmieni hotele. Ten robot nie tylko sprząta

Roboty odmienią hotelarstwo – maszyny zastąpią ludzi przy pracy fizycznej, wykonując powierzone im obowiązki szybciej i dokładniej, a do tego bez przerwy na kawę. Dowodzi tego właśnie humanoid H1, który ma być urządzeniem dedykowanym właśnie tej branży.

Co potrafi hotelowy humanoid?

Chińscy inżynierowie z firmy Zerith opracowali go w taki sposób, by był w stanie sprzątać i obsługiwać gości w hotelach na całym świecie. Dzięki elastycznym, uniwersalnym kółkom oraz regulowanej wysokości korpusu, H1 porusza się płynnie nawet po zatłoczonych i ciasnych hotelowych korytarzach, dostosowując się do różnych układów pomieszczeń. Robot ten nie tylko odkurza podłogi, szoruje prysznice, toalety i umywalki, ale też samodzielnie wyrzuca śmieci i uzupełnia zapasy kosmetyków czy ręczników. Potrafi schylać się, by podnieść przedmioty z podłogi, umieścić przybory toaletowe na półce, unikając przy tym kolizji z meblami i gośćmi. Jak pisze serwis Interesting Engineering, to poziom precyzji, którego brakuje większości dotychczasowych robotów usługowych.

W odróżnieniu od słynnego Optimusa Tesli, który skupia się na zadaniach domowych, Zerith H1 został stworzony z myślą o „komercyjnej gościnności”. A hotele to środowisko wyjątkowo trudne: ciasne przestrzenie, różnorodne powierzchnie i konieczność powtarzalnych, precyzyjnych zadań na wysokim poziomie.