Reklama

Krawiec dla robotów. Szef Nvidii mówi o zawodach przyszłości i wpływie AI

Jensen Huang, współzałożyciel i prezes Nvidii, jest większym optymistą, jeśli chodzi o wpływ AI na rynek pracy niż inni liderzy tej branży. Według niego niektóre prace znikną, ale pojawią się też zupełnie nowe zawody. Szef najcenniejszej firmy na świecie powiedział, że pracuje również w święta, w ciągłym „stanie niepokoju” ze strachu przed bankructwem.

Publikacja: 09.12.2025 16:18

Jensen Huang, prezes Nvidii, był gościem podkastu Joe Rogana. Mówił m.in. o początkach swojej firmy,

Jensen Huang, prezes Nvidii, był gościem podkastu Joe Rogana. Mówił m.in. o początkach swojej firmy, ale też o skutkach rozwoju AI

Foto: Adobe Stock

Maria Krzos

Podczas rozmowy z Joe Roganem (podcast „The Joe Rogan Experience”) wyemitowanej na początku grudnia Huang przyznał, że z powodu AI i robotyzacji niektóre prace rzeczywiście znikną, ale pojawią się też nowe. Jest on większym optymistą niż na przykład Geoffrey Hinton, noblista i informatyk nazywany „ojcem chrzestnym AI”, czy CEO Anthropic Dario Amodei, którzy przewidują, że szeroko pojęty rozwój AI spowoduje duży wzrost bezrobocia.

Według Jensena Huanga te przewidywania są zbyt pesymistyczne. Przypomniał prognozy sprzed kilku lat dotyczące wpływu AI na zawód radiologa. Sztuczna inteligencja, dzięki umiejętnościom analizowania efektów diagnostyki obrazowej (tomografii, rezonansów, RTG itd.), miała sprawić, że dla ludzi będzie mniej pracy w tym obszarze. – Ironiczne jest jednak to, że liczba radiologów w rzeczywistości wzrosła – powiedział. I dodał: – Dziś praktycznie każdy radiolog korzysta z AI w jakiejś formie.

Wyjaśnił także, że aby zrozumieć wpływ AI na pracę, „trzeba wrócić do tego, jaki jest cel pracy”. – Celem radiologa jest diagnozowanie chorób, a nie samo analizowanie obrazów. Analiza obrazu to po prostu zadanie służące diagnozie – powiedział. Przyznał jednocześnie, że znikną prace, które da się łatwo zautomatyzować. W jego ocenie zawody, które będą najbardziej odporne na postępujący wpływ AI, to te, które składają się z czegoś więcej niż tylko rutynowych zadań.

Czytaj więcej

Jensen Huang (po prawej) ściśle współpracuje z Trumpem i wielokrotnie bywał w Białym Domu. Jego firm
Globalne Interesy
Kontrowersyjna decyzja Trumpa. Amerykańskie chipy popłyną do Chin

Rozwój AI doprowadzi do powstania nowych zawodów? Np. krawców dla robotów

Według współzałożyciela Nvidii wzrośnie zapotrzebowanie na techników, którzy będą budowali i utrzymywali przyszłych asystentów AI, a także na zupełnie nowe branże, trudniejsze dziś do wyobrażenia. Na przykład branżę zajmującą się projektowaniem i szyciem ubrań dla robotów. Dlaczego? Bo jako ludzie będziemy chcieli, by „nasz” robot wyglądał inaczej niż roboty należące do innych.

Reklama
Reklama

Joe Rogan, gospodarz podcastu zapytał, czy jeśli taki scenariusz się ziści, to czy jego finał nie będzie taki, że to roboty będą tworzyć ubrania dla innych robotów? „Z czasem tak. A potem pojawi się coś innego” – odpowiedział Jensen Huang

Czytaj więcej

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z niewielką przewagą. Chatboty będą w stanie w przyszłości
Technologie
Demokracja zagrożona przez AI? Naukowcy alarmują: boty skuteczniejsze niż telewizja

Szef Nvidii przyznał, że pracuje siedem dni w tygodniu

W październiku 2025 r. Nvidia osiągnęła kapitalizację rynkową wynoszącą 5 bilionów dolarów, stając się pierwszą publicznie notowaną firmą w historii, która przekroczyła ten próg. Oferowana przez nią technologia jest kluczowa dla rozwoju generatywnej AI, napędza większość dużych modeli AI w centrach danych na całym świecie.

Szef tej firmy przyznał jednak, że wciąż nie może pozbyć się wrażenia, że spółka może zbankrutować i z dnia na dzień zniknąć. Dlatego nadal pracuje siedem dni w tygodniu, w każdej chwili, gdy nie śpi – by upewnić się, że jego koszmar się nie spełni. Oznacza to na przykład sprawdzanie maili od 4 nad ranem. – Każdego dnia. Każdego pojedynczego dnia. Ani jednego dnia przerwy. Włącznie ze Świętem Dziękczynienia i Bożym Narodzeniem – powiedział.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Technologie Sztuczna Inteligencja Kontrola Zagraniczne Indeksy giełdowe Wall Street Nvidia
Sztuczna inteligencja (AI) przekształca amerykański rynek pracy o wartości ponad 9,4 biliona dolarów
Technologie
Co dziesiąty wystąp! Badacze MIT ujawniają, ilu pracowników już dziś może zastąpić AI
Dziś nie ma żadnych przepisów nakazujących twórcom AI badanie tej technologii pod kątem potencjalnyc
Technologie
Dowody mrocznej strony AI. Współtwórca Anthropic ostrzega przed zagrożeniem
Geoffrey Hinton, uznawany za jednego z twórców AI, uważa, że jej wdrożenie wywrze destrukcyjny wpływ
Globalne Interesy
Firmy już zwalniają pracowników. „Ojciec chrzestny AI” ostrzega, że nie ma innego wyjścia
Elon Musk nazwał Optimusa „największym produktem w historii”, sugerując, że może on odpowiadać za 80
Technologie
Czy humanoid Elona Muska to tylko zdalnie sterowana atrapa? Burza po wpadce Optimusa
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie z niewielką przewagą. Chatboty będą w stanie w przyszłości
Technologie
Demokracja zagrożona przez AI? Naukowcy alarmują: boty skuteczniejsze niż telewizja
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Materiał Promocyjny
Nadciąga wielka zmiana dla branży tekstylnej. Dla rynku to też szansa
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama