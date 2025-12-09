Aktualizacja: 09.12.2025 17:54 Publikacja: 09.12.2025 16:18
Jensen Huang, prezes Nvidii, był gościem podkastu Joe Rogana. Mówił m.in. o początkach swojej firmy, ale też o skutkach rozwoju AI
Podczas rozmowy z Joe Roganem (podcast „The Joe Rogan Experience”) wyemitowanej na początku grudnia Huang przyznał, że z powodu AI i robotyzacji niektóre prace rzeczywiście znikną, ale pojawią się też nowe. Jest on większym optymistą niż na przykład Geoffrey Hinton, noblista i informatyk nazywany „ojcem chrzestnym AI”, czy CEO Anthropic Dario Amodei, którzy przewidują, że szeroko pojęty rozwój AI spowoduje duży wzrost bezrobocia.
Według Jensena Huanga te przewidywania są zbyt pesymistyczne. Przypomniał prognozy sprzed kilku lat dotyczące wpływu AI na zawód radiologa. Sztuczna inteligencja, dzięki umiejętnościom analizowania efektów diagnostyki obrazowej (tomografii, rezonansów, RTG itd.), miała sprawić, że dla ludzi będzie mniej pracy w tym obszarze. – Ironiczne jest jednak to, że liczba radiologów w rzeczywistości wzrosła – powiedział. I dodał: – Dziś praktycznie każdy radiolog korzysta z AI w jakiejś formie.
Wyjaśnił także, że aby zrozumieć wpływ AI na pracę, „trzeba wrócić do tego, jaki jest cel pracy”. – Celem radiologa jest diagnozowanie chorób, a nie samo analizowanie obrazów. Analiza obrazu to po prostu zadanie służące diagnozie – powiedział. Przyznał jednocześnie, że znikną prace, które da się łatwo zautomatyzować. W jego ocenie zawody, które będą najbardziej odporne na postępujący wpływ AI, to te, które składają się z czegoś więcej niż tylko rutynowych zadań.
Według współzałożyciela Nvidii wzrośnie zapotrzebowanie na techników, którzy będą budowali i utrzymywali przyszłych asystentów AI, a także na zupełnie nowe branże, trudniejsze dziś do wyobrażenia. Na przykład branżę zajmującą się projektowaniem i szyciem ubrań dla robotów. Dlaczego? Bo jako ludzie będziemy chcieli, by „nasz” robot wyglądał inaczej niż roboty należące do innych.
Joe Rogan, gospodarz podcastu zapytał, czy jeśli taki scenariusz się ziści, to czy jego finał nie będzie taki, że to roboty będą tworzyć ubrania dla innych robotów? „Z czasem tak. A potem pojawi się coś innego” – odpowiedział Jensen Huang
W październiku 2025 r. Nvidia osiągnęła kapitalizację rynkową wynoszącą 5 bilionów dolarów, stając się pierwszą publicznie notowaną firmą w historii, która przekroczyła ten próg. Oferowana przez nią technologia jest kluczowa dla rozwoju generatywnej AI, napędza większość dużych modeli AI w centrach danych na całym świecie.
Szef tej firmy przyznał jednak, że wciąż nie może pozbyć się wrażenia, że spółka może zbankrutować i z dnia na dzień zniknąć. Dlatego nadal pracuje siedem dni w tygodniu, w każdej chwili, gdy nie śpi – by upewnić się, że jego koszmar się nie spełni. Oznacza to na przykład sprawdzanie maili od 4 nad ranem. – Każdego dnia. Każdego pojedynczego dnia. Ani jednego dnia przerwy. Włącznie ze Świętem Dziękczynienia i Bożym Narodzeniem – powiedział.
