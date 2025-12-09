Czy humanoid Elona Muska to tylko zdalnie sterowana atrapa? Burza po wpadce Optimusa

Optimus, flagowy robot humanoidalny Tesli, a więc maszyna, która miała demonstrować postępy w dziedzinie autonomii, tuż przed spektakularną wywrotką niespodziewanie podniósł obie ręce do skroni. W sieci zawrzało i momentalnie odczytano to jako charakterystyczny ruch chwytania gogli VR/AR przed ich zdjęciem. Internauci wskazują, że nienaturalny dla robota, a zarazem bardzo ludzki charakter tego ruchu, jakby maszyna próbowała zdjąć z głowy zestaw wirtualnej rzeczywistości, którego fizycznie nie posiadała, sugeruje, że w momencie awarii robot nie był sterowany przez AI, lecz przez zdalnego operatora. Użytkownik @xdNiBoR, który udostępnił nagranie na platformie X, też nie ma wątpliwości, że przyczyną nagłej utraty kontroli nad motoryką jest fakt, iż „operator zdjął słuchawki”.

Czy faktycznie błąd ludzki i przedwczesne zdjęcie gogli przez pracownika sterującego maszyną z ukrycia doprowadziły do dezorientacji systemu i upadku humanoida? Nie wiadomo. Amerykańskie media próbowały zdobyć komentarz Tesli, ale bezskutecznie.

Czy Optimus jest Borysem?

Kilka lat temu głośno było o rosyjskim robocie Borysie, który okazał się wielką mistyfikacją. Prezentowany podczas forum „ProjeKTOrija” zdumiewał ludzkimi umiejętnościami, bardzo szybko okrzyknięto go „najnowocześniejszą maszyną na świecie”, miał prześcigać wszystkie zachodnie odpowiedniki. Ale zachwyty szybko ustały, gdy okazało się, że to tylko człowiek w przebraniu – podejrzenie wzbudził brak oprzyrządowania i brak dokumentacji naukowej potwierdzającej badania nad konstrukcją. Co więcej, w internecie znaleziono „skórę” Borysa – kostium o nazwie „Robot Alosza”, który można było na aukcji kupić za 250 tys. rubli. Chwilę później wyciekły zdjęcia sprzed występu, na których widać mężczyznę zakładającego kostium robota.

W branży technologicznej często mówi się: „fake it till you make it” (z ang. udawaj do momentu), aż ci się uda). Czy Elon Musk postanowił właśnie iść tą drogą? Autentyczność możliwości Optimusa to fundament przyszłej wyceny giełdowej Tesli. Zresztą Musk nazwał robota „największym produktem w historii”, sugerując, że może on odpowiadać za 80 proc. wartości firmy. Wizja ta zakłada produkcję miliona jednostek rocznie do 2030 r. Jeśli Optimus okazałby się nowym Borysem, skutki dla firmy byłyby katastrofalne.