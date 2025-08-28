Aktualizacja: 29.08.2025 09:54 Publikacja: 28.08.2025 23:18
YouTube użył sztucznej inteligencji do modyfikacji jakości wybranych krótkich materiałów filmowych
Foto: Adobe Stock
Najnowsze zmiany w serwisie YouTube zaniepokoiły zarówno samych twórców, jak i m.in. ekspertów zajmujących się dezinformacją w mediach.
Problem ingerencji sztucznej inteligencji w jakość materiałów na YouTube porusza BBC. Portal przytacza przykłady twórców popularnych kanałów muzycznych na YouTube, którzy zauważyli modyfikacje w publikowanych, autorskich treściach. Zdaniem autorów jakość filmów uległa widocznej zmianie, a styl modyfikacji sugerował użycie sztucznej inteligencji. Twórcy dostrzegli m.in. zmiany w detalach dotyczących twarzy, części ciała i ubrań widocznych na nagraniu.
„(...) moje włosy wyglądają dziwnie. Im bliżej się przyglądałem, tym bardziej miałem wrażenie, że mam na sobie makijaż” – wyjaśnia na łamach BBC youtuber Rick Beato, którego subskrybuje ponad 5 mln użytkowników serwisu. Temat modyfikacji nagrań poruszył w jednym ze swych materiałów także Rhett Shull, youtuber specjalizujący się w tematyce muzycznej. Twórca obawia się, że widoczne modyfikacje filmów mogą naruszyć zaufanie pomiędzy nim a widzami kanału.
Jak podaje BBC, skargi dotyczące tej kwestii pojawiały się w social mediach co najmniej od czerwca.
Czytaj więcej
Doomerzy, czyli osoby o skrajnie pesymistycznym spojrzeniu na zagrożenia stojące przed ludzkością...
Platforma odniosła się do skarg i uwag użytkowników publikując wpis z wyjaśnieniem na portalu X. Jak wyjaśnił Rene Ritchie, odpowiedzialny m.in. za kontakty z twórcami YouTube, portal przeprowadzał w ostatnim czasie eksperymenty na wybranych treściach YouTube Shorst (krótkie materiały filmowe). W ramach eksperymentu wykorzystano „tradycyjną technologię uczenia maszynowego”, która poprawiała jakość nagrań. Ritchie uspokajał twórców, że podobne technologie są wykorzystywane m.in. w nowoczesnych smartfonach podczas nagrywania filmu.
Wpis spotkał się z mieszanymi reakcjami użytkowników portalu X. W komentarzach pojawiły się uwagi youtuberów, którzy wyjaśniali, że nie chcą brać udziału w eksperymencie. Część internautów zwróciła uwagę, że problemem nie jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, ale brak uzyskania zgody twórców treści na wdrożenie modyfikacji. Youtuberzy alarmowali, że nie dano im szansy na poinformowanie subskrybentów o tym, że materiały na kanałach są „ulepszane” przez AI. Ich zdaniem ten fakt może wpłynąć negatywnie na reputację i markę osobistą internetowych twórców.
YouTube nie odniósł się do zapytania BBC dotyczącego wyrażenia zgody przez użytkowników na ewentualną modyfikację ich autorskich treści przez AI.
Oficjalne wyjaśnienie YouTube odnośnie użycia sztucznej inteligencji spotkało się także z krytyką ekspertów. Samuel Wooley, kierownik katedry badań nad dezinformacją im. Dietricha na Uniwersytecie w Pittsburghu w USA, skrytykował użycie sformułowania „uczenie maszynowe”. Zdaniem eksperta, portal powinien napisać wprost o użyciu sztucznej inteligencji do modyfikacji nagrań.
Czytaj więcej
Rozwój AI to nie tylko możliwości, ale także nowe zagrożenia. Mustafa Suleyman, szef działu rozwo...
Wooley nie zgadza się też na porównanie zmian wdrażanych przez YouTube do technologii wykorzystywanej w smartfonach. Jak podkreśla ekspert, użytkownicy smartfonów mają jasny wybór odnośnie włączenia lub rezygnacji z określonych funkcji.
Takiej opcji pozbawiono za to popularnych twórców, biorących udział w „eksperymencie” YouTube. „Mamy tu do czynienia z firmą manipulującą treściami pochodzącymi od wiodących użytkowników, które są następnie rozpowszechniane publicznie bez zgody twórców filmów” – alarmuje Wooley. I dodaje, że podobne działania doprowadzą do dalszego podważenia zaufania użytkowników do treści publikowanych w internecie. Ekspert podkreśla, że opisany przypadek wskazuje na niebezpieczny trend, w którym sztuczna inteligencja jako medium zaczyna coraz mocniej definiować życie i rzeczywistość.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niepokojący trend wyłania się z najnowszego raportu ekonomistów z Uniwersytetu Stanford. Sztuczna inteligencja n...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
W wyścigu AI nie liczy się tylko rozmiar. Nowa sztuczna inteligencja inspirowana mózgiem człowieka pobiła na gło...
Komputery kwantowe przestają być obietnicą, a stają się praktycznym narzędziem. Dzięki połączeniu ich mocy z kla...
Doomerzy, czyli osoby o skrajnie pesymistycznym spojrzeniu na zagrożenia stojące przed ludzkością, ostrzegają pr...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Setki tysięcy prywatnych rozmów z Grokiem, chatbotem od firmy Elona Muska, można znaleźć za pomocą wyszukiwarki...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas