„Niebezpieczna otchłań". Chatboty AI niosą ze sobą nowe ryzyko - ostrzegają specjaliści

Wśród konsekwencji wymieniają przede wszystkim rozwijanie zależności emocjonalnej, nasilanie objawów lęku, błędną diagnozę, a także wzmacnianie urojeniowych wzorców myślowych, czarnych myśli i myśli samobójczych.

Reklama Reklama

Chatboty AI a wsparcie zdrowia psychicznego. „Możemy stoczyć się w niebezpieczną otchłań”

Na sprawę zwraca uwagę serwis The Guardian. Zdaniem cytowanych przez niego ekspertów, chatboty oparte na sztucznej inteligencji nie powinny zastępować profesjonalnej opieki psychiatrycznej. Może to bowiem prowadzić do wielu negatywnych skutków.

Dwie trzecie członków Brytyjskiego Stowarzyszenia Doradztwa i Psychoterapii (British Association for Counselling and Psychotherapy, BACP) w niedawnym badaniu wyraziło obawy dotyczące terapii opartej na AI.

– Bez odpowiedniego zrozumienia i nadzoru nad terapią opartą na sztucznej inteligencji możemy stoczyć się w niebezpieczną otchłań, w której utracimy niektóre z najważniejszych elementów terapii, a osoby wrażliwe nie będą miały pewności co do swojego bezpieczeństwa. […] Ważne jest, aby zrozumieć, że terapia nie polega na udzielaniu porad, ale na zapewnieniu bezpiecznej przestrzeni, w której czujesz się wysłuchany – powiedziała Lisa Morrison Coulthard z BACP, cytowana przez serwis The Guardian.