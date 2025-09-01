Aktualizacja: 01.09.2025 19:51 Publikacja: 01.09.2025 15:59
Pracownicy socjalni w Korei Południowej testują system lalek AI, które monitorują stan zdrowia seniorów
Korea Południowa zmaga się z rekordowo niską dzietnością. Rosnącym wyzwaniem staje się również opieka nad starzejącym się społeczeństwem. Na zmiany w strukturze społecznej reagują m.in. technologiczne startupy.
Zanik domów wielopokoleniowych, samotność, przewlekłe choroby, demencja. To tylko wybrane z problemów, z którymi borykają się południowokoreańscy seniorzy. Jak przypomina portal restofworld.org, Korea Południowa posiada najwyższy wskaźnik samobójstw w najstarszej grupie wiekowej wśród wszystkich krajów OECD. Kraj boryka się także z problemem dostępności wyspecjalizowanych opiekunów dla osób starszych. Jak podaje portal, w samym 2023 r. niedobór tej grupy pracowników oszacowano na ok. 190 tys. osób. Według wstępnych przewidywań, do 2032 r. koreańskie społeczeństwo będzie potrzebować do ok. 1,55 miliona opiekunów seniorów. Jednym z pomysłów na zmniejszenie luki na rynku pracy mają być rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Pomysł lalki AI jako towarzysza dla seniora nie jest nowy. Japońscy seniorzy mogą już korzystać z pomocy Paro – interaktywnego robota, któremu nadano kształt foki. W Stanach Zjednoczonych dostępny jest m.in. robot ElliQ. Prowadzone są również kolejne programy pilotażowe, których celem jest opracowanie idealnego cyber-towarzysza dla seniora.
Południowokoreański startup Hyodol zaprojektował robota w formie lalki AI, która docelowo ma ułatwiać opiekę i monitoring zdrowia osób starszych. Według danych firmy na terenie Korei Południowej funkcjonuje już ponad 12 tys. robotów. „Hyodol wypełnia luki w opiece nad ludźmi” – wyjaśnia Kim Sun-hwa, dyrektor jednej z placówek opieki w gminie Guro. Gmina przekazuje seniorom interaktywne lalki już od 2019 r.
Marka Hyodol planuje debiut w Stanach Zjednoczonych w 2026 r., po przeprowadzeniu pilotażowego programu w jednym z nowojorskich domów opieki.
Robot ma formę dużej lalki, przypominającej kilkuletnie dziecko. Narzędzie wyposażono w chatbota (ChatGPT), zestaw czujników i mikrofon. Lalka Hyodol potrafi nawiązać i podtrzymywać rozmowę. Dzięki czujnikowi ruchu może zaalarmować opiekuna seniora o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. Przypomina o wzięciu leków, ale monitoruje także stan psychiczny. Odczytem danych z monitoringu zajmuje się przydzielona osoba (np. pracownik socjalny lub członek rodziny), która – w razie wszczęcia alarmu przez robota – decyduje o interwencji.
Według badań przeprowadzonych przez firmę Hyodol, kontakt z lalką może m.in. łagodzić objawy depresji i demencji u osób starszych. „Dzięki codziennym ankietom i konwersacjom możemy ocenić, jak często seniorzy komunikowali się z Hyodol i lepiej zrozumieć ich stan emocjonalny” – wyjaśnia pracownica socjalna Oh Joo-Young w nagraniu prezentującym projekt na kanale YouTube marki.
W opisie produktu (dostępnym na stronie internetowej marki) wskazano na takie funkcje lalki AI jak m.in.:
Kluczowe zadanie urządzenia nie polega jednak na monitorowaniu parametrów zdrowotnych, ale na dostarczaniu towarzystwa. To zadanie wiąże się jednak z kilkoma dodatkowymi wyzwaniami.
Pracownicy socjalni związani z opisanym projektem mówią w wywiadzie dla restoftheworld.org o zaletach, ale również wadach lalek AI. Jak pokazała praktyka, urządzenia te nie są wolne od wad. Lalki Hyodol mają problem m.in. ze zrozumieniem wypowiedzi osób, które nie mogą wyraźnie lub głośno się komunikować. Niepokoić może także zaangażowanie emocjonalne części seniorów, którym przydzielono lalki AI jako towarzyszy. Jak podaje portal, jedno z urządzeń zachęciło starszą kobietę z demencją do wyjścia z domu w poszukiwaniu strumienia. W przypadku części osób przydzielenie lalki AI pogłębiało izolację: po otrzymaniu towarzysza seniorzy byli mniej skłonni do opuszczania domów.
Wątpliwości budzi też kwestia monitorowania i analizy wrażliwych danych. Marka Hyodol wyjaśnia, że anonimowe dane użytkowników są przechowywane w chmurze przez trzy lata. Nagrania codziennych konwersacji służą z kolei do szkoleń chatbotów. Jak przekonuje dyrektor firmy Kim Ji-hee w przypadku tej konkretnej usługi „ratowanie życia jest ważniejsze niż troska o prywatność”.
