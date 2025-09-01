Z tego artykułu dowiesz się: Jak wdrażanie lalek AI może wspierać opiekę nad seniorami?

Jakie cechy posiada interaktywna lalka AI Hyodol stworzona dla seniorów?

Jakie są potencjalne korzyści płynące z zastosowania lalek AI w opiece nad osobami starszymi?

Jakie problemy mogą wystąpić przy wykorzystywaniu lalek AI jako towarzyszy dla seniorów?

Korea Południowa zmaga się z rekordowo niską dzietnością. Rosnącym wyzwaniem staje się również opieka nad starzejącym się społeczeństwem. Na zmiany w strukturze społecznej reagują m.in. technologiczne startupy.

Reklama Reklama

Koreański kryzys demografii. Kurczy się dostępność opiekunów dla seniorów

Zanik domów wielopokoleniowych, samotność, przewlekłe choroby, demencja. To tylko wybrane z problemów, z którymi borykają się południowokoreańscy seniorzy. Jak przypomina portal restofworld.org, Korea Południowa posiada najwyższy wskaźnik samobójstw w najstarszej grupie wiekowej wśród wszystkich krajów OECD. Kraj boryka się także z problemem dostępności wyspecjalizowanych opiekunów dla osób starszych. Jak podaje portal, w samym 2023 r. niedobór tej grupy pracowników oszacowano na ok. 190 tys. osób. Według wstępnych przewidywań, do 2032 r. koreańskie społeczeństwo będzie potrzebować do ok. 1,55 miliona opiekunów seniorów. Jednym z pomysłów na zmniejszenie luki na rynku pracy mają być rozwiązania technologiczne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Lalka robot dla seniora. „Wypełnia luki w opiece nad ludźmi”

Pomysł lalki AI jako towarzysza dla seniora nie jest nowy. Japońscy seniorzy mogą już korzystać z pomocy Paro – interaktywnego robota, któremu nadano kształt foki. W Stanach Zjednoczonych dostępny jest m.in. robot ElliQ. Prowadzone są również kolejne programy pilotażowe, których celem jest opracowanie idealnego cyber-towarzysza dla seniora.