Kwantowy przełom IBM. Nowe procesory mogą zmienić oblicze informatyki

Aktualizacja: 13.11.2025 13:15 Publikacja: 12.11.2025 22:03
IBM Quantum Nighthawk to najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kubitów
Foto: Bloomberg
Podczas dorocznej konferencji Quantum Developer Conference w Atlancie, IBM przedstawił postępy firmy w zakresie technologii kwantowych – Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, mówi wprost: Firma jako jedyna jest w stanie kompleksowo skalować sprzęt, oprogramowanie, produkcję i mechanizmy korekcji błędów. To tylko pozwoli odblokować transformacyjne zastosowania tej technologii.
Centralnym punktem prezentacji był IBM Quantum Nighthawk, najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kubitów. Co jednak kluczowe, posiada on rozwiązania nowej generacji, zdecydowanie lepsze niż w poprzedniku, procesorze Heron. Ulepszona łączność pozwala użytkownikom na wykonywanie obwodów o 30 proc. bardziej złożonych przy zachowaniu niskiego poziomu błędów.
Aby przyspieszyć rozwój, IBM przeniósł produkcję procesorów kwantowych do nowoczesnego zakładu w Albany NanoTech Complex w Nowym Jorku, wykorzystującego tzw. wafle półprzewodnikowe 300 mm. Ten ruch, jak podaje firma, już przyniósł rezultaty: podwojono tempo prac badawczo-rozwojowych i dziesięciokrotnie zwiększono „fizyczną złożoność chipów kwantowych”.
Firma ujawniła także eksperymentalny procesor IBM Quantum Loon, który demonstruje wszystkie kluczowe komponenty sprzętowe niezbędne do budowy maszyn odpornych na błędy (z ang. fault-tolerant).
Czytaj więcej
Popularna firma z branży informatycznej wyprzedziła Nvidię w giełdowym „rajdzie”, będącym efektem...
Równie ważne co sprzęt są postępy w oprogramowaniu. IBM ogłosił ulepszenia platformy Qiskit. Wprowadzono m.in. możliwości dynamicznych obwodów, które przy skalach 100 kubitów (lub więcej) zapewniają wzrost dokładności o 24 proc. Jak podał koncern, nowe narzędzia ponad stukrotnie obniżają koszt uzyskania precyzyjnych wyników. Do 2027 r. Qiskit ma zostać rozszerzony o biblioteki obliczeniowe dedykowane uczeniu maszynowemu i optymalizacji.
IBM pochwalił się też kamieniem milowym osiągniętym rok wcześniej niż planowano – firma zademonstrowała dekodowanie błędów kwantowych w czasie rzeczywistym (poniżej 480 nanosekund) przy użyciu „kwantowych kodów kontroli parzystości o niskiej gęstości” (LDPC). Jest to dziesięciokrotne przyspieszenie w porównaniu do obecnych wiodących metod. Firma, wraz z partnerami (Algorithmiq, badaczami z Flatiron Institute i BlueQubit), zamierza od teraz monitorować postępy w zakresie technologii kwantowych. W tym celu uruchomiła otwarty, kierowany przez społeczność, tzw. system śledzenia przewagi kwantowej. Ten ma systematycznie weryfikować wszelkie projekty i demonstracje, w których komputery kwantowe przewyższają klasyczne. Celem ma być, jak ujął to Gambetta, przeniesienie dyskusji o przewadze kwantowej „z nagłówków i publikacji naukowych do sfery, w której przesyłasz swój kod, a społeczność testuje”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Podczas dorocznej konferencji Quantum Developer Conference w Atlancie, IBM przedstawił postępy firmy w zakresie technologii kwantowych – Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, mówi wprost: Firma jako jedyna jest w stanie kompleksowo skalować sprzęt, oprogramowanie, produkcję i mechanizmy korekcji błędów. To tylko pozwoli odblokować transformacyjne zastosowania tej technologii.
Pekin sygnalizuje plany budowy superlotniskowca nowej generacji o napędzie atomowym. Jednostka ma przenosić broń...
Program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
OpenAI zaprezentowało GPT-5.1 – nową wersję swojego flagowego modelu językowego. Firma obiecuje, że ChatGPT stan...
Roboty napędzane popularnymi modelami sztucznej inteligencji, takimi jak te stojące za ChatGPT, są obecnie zbyt...
Sztuczna inteligencja tworzy coraz bardziej realistyczne filmy. Chociaż ich rozpoznanie staje się coraz trudniej...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Kometa 3I/ATLAS odkryta została zaledwie kilka miesięcy temu, ale za sprawą swoich nietypowych cech już zdążyła...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas