Kwantowy przełom IBM. Nowe procesory mogą zmienić oblicze informatyki

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe rozwiązania sprzętowe wprowadził IBM w dziedzinie obliczeń kwantowych?

Jakie korzyści niesie przeniesienie produkcji procesorów kwantowych do nowego zakładu?

Podczas dorocznej konferencji Quantum Developer Conference w Atlancie, IBM przedstawił postępy firmy w zakresie technologii kwantowych – Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, mówi wprost: Firma jako jedyna jest w stanie kompleksowo skalować sprzęt, oprogramowanie, produkcję i mechanizmy korekcji błędów. To tylko pozwoli odblokować transformacyjne zastosowania tej technologii.

Nighthawk – sprzętowa ofensywa

Centralnym punktem prezentacji był IBM Quantum Nighthawk, najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kubitów. Co jednak kluczowe, posiada on rozwiązania nowej generacji, zdecydowanie lepsze niż w poprzedniku, procesorze Heron. Ulepszona łączność pozwala użytkownikom na wykonywanie obwodów o 30 proc. bardziej złożonych przy zachowaniu niskiego poziomu błędów.

Aby przyspieszyć rozwój, IBM przeniósł produkcję procesorów kwantowych do nowoczesnego zakładu w Albany NanoTech Complex w Nowym Jorku, wykorzystującego tzw. wafle półprzewodnikowe 300 mm. Ten ruch, jak podaje firma, już przyniósł rezultaty: podwojono tempo prac badawczo-rozwojowych i dziesięciokrotnie zwiększono „fizyczną złożoność chipów kwantowych”.

Firma ujawniła także eksperymentalny procesor IBM Quantum Loon, który demonstruje wszystkie kluczowe komponenty sprzętowe niezbędne do budowy maszyn odpornych na błędy (z ang. fault-tolerant).