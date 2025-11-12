Reklama
Rozwiń
Reklama

Kwantowy przełom IBM. Nowe procesory mogą zmienić oblicze informatyki

IBM zaprezentował swoje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie obliczeń kwantowych, w tym dwa nowe, zaawansowane procesory. Cel? Osiągnięcie przewagi kwantowej do 2026 r. i budowę „odpornego na błędy” komputera.

Publikacja: 12.11.2025 22:03

IBM Quantum Nighthawk to najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kub

IBM Quantum Nighthawk to najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kubitów

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania sprzętowe wprowadził IBM w dziedzinie obliczeń kwantowych?
  • Jakie korzyści niesie przeniesienie produkcji procesorów kwantowych do nowego zakładu?

Podczas dorocznej konferencji Quantum Developer Conference w Atlancie, IBM przedstawił postępy firmy w zakresie technologii kwantowych – Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, mówi wprost: Firma jako jedyna jest w stanie kompleksowo skalować sprzęt, oprogramowanie, produkcję i mechanizmy korekcji błędów. To tylko pozwoli odblokować transformacyjne zastosowania tej technologii.

Nighthawk – sprzętowa ofensywa

Centralnym punktem prezentacji był IBM Quantum Nighthawk, najbardziej zaawansowany dotychczas procesor firmy. Wyposażono go w 120 kubitów. Co jednak kluczowe, posiada on rozwiązania nowej generacji, zdecydowanie lepsze niż w poprzedniku, procesorze Heron. Ulepszona łączność pozwala użytkownikom na wykonywanie obwodów o 30 proc. bardziej złożonych przy zachowaniu niskiego poziomu błędów.

Aby przyspieszyć rozwój, IBM przeniósł produkcję procesorów kwantowych do nowoczesnego zakładu w Albany NanoTech Complex w Nowym Jorku, wykorzystującego tzw. wafle półprzewodnikowe 300 mm. Ten ruch, jak podaje firma, już przyniósł rezultaty: podwojono tempo prac badawczo-rozwojowych i dziesięciokrotnie zwiększono „fizyczną złożoność chipów kwantowych”.

Firma ujawniła także eksperymentalny procesor IBM Quantum Loon, który demonstruje wszystkie kluczowe komponenty sprzętowe niezbędne do budowy maszyn odpornych na błędy (z ang. fault-tolerant).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Centrum walki z cyberprzestępczością w IBM w środku ciężarówki na ulicach Londynu
Globalne Interesy
Ten gigant rośnie w AI szybciej niż Nvidia. Znalazł niezwykle intratną niszę

Równie ważne co sprzęt są postępy w oprogramowaniu. IBM ogłosił ulepszenia platformy Qiskit. Wprowadzono m.in. możliwości dynamicznych obwodów, które przy skalach 100 kubitów (lub więcej) zapewniają wzrost dokładności o 24 proc. Jak podał koncern, nowe narzędzia ponad stukrotnie obniżają koszt uzyskania precyzyjnych wyników. Do 2027 r. Qiskit ma zostać rozszerzony o biblioteki obliczeniowe dedykowane uczeniu maszynowemu i optymalizacji.

IBM osiągnął kamień milowy

IBM pochwalił się też kamieniem milowym osiągniętym rok wcześniej niż planowano – firma zademonstrowała dekodowanie błędów kwantowych w czasie rzeczywistym (poniżej 480 nanosekund) przy użyciu „kwantowych kodów kontroli parzystości o niskiej gęstości” (LDPC). Jest to dziesięciokrotne przyspieszenie w porównaniu do obecnych wiodących metod. Firma, wraz z partnerami (Algorithmiq, badaczami z Flatiron Institute i BlueQubit), zamierza od teraz monitorować postępy w zakresie technologii kwantowych. W tym celu uruchomiła otwarty, kierowany przez społeczność, tzw. system śledzenia przewagi kwantowej. Ten ma systematycznie weryfikować wszelkie projekty i demonstracje, w których komputery kwantowe przewyższają klasyczne. Celem ma być, jak ujął to Gambetta, przeniesienie dyskusji o przewadze kwantowej „z nagłówków i publikacji naukowych do sfery, w której przesyłasz swój kod, a społeczność testuje”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy IBM komputery kwantowe

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie nowe rozwiązania sprzętowe wprowadził IBM w dziedzinie obliczeń kwantowych?
  • Jakie korzyści niesie przeniesienie produkcji procesorów kwantowych do nowego zakładu?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Podczas dorocznej konferencji Quantum Developer Conference w Atlancie, IBM przedstawił postępy firmy w zakresie technologii kwantowych – Jay Gambetta, dyrektor IBM Research, mówi wprost: Firma jako jedyna jest w stanie kompleksowo skalować sprzęt, oprogramowanie, produkcję i mechanizmy korekcji błędów. To tylko pozwoli odblokować transformacyjne zastosowania tej technologii.

Nighthawk – sprzętowa ofensywa

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Najnowszy chiński lotniskowiec ma być lepszy od wprowadzonego właśnie do służby Fujian (na zdjęciu).
Technologie
Co szykuje chińska armia? Atomowy lotniskowiec z działem hipersonicznym i laserami
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Mężczyzna skonsultował się z ChatGPT w sprawie zamiennika soli kuchennej i trafił do szpitala z zatr
Technologie
OpenAI zmienia zasady gry. GPT-5.1 ma być inteligentniejszy i bardziej ludzki
Roboty sterowane AI mają coraz większe możliwości. Mogą zrobić człowiekowi krzywdę
Technologie
Roboty sterowane AI chcą krzywdzić ludzi. Naukowcy ujawniają wyniki badań
Eksperci radzą, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI / zdjęcie ilustracyjne
Technologie
Czy można jeszcze ufać własnym oczom? Eksperci mówią, jak rozpoznać wideo stworzone przez AI
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Kometa 3I/ATLAS wzbudza spore zainteresowanie / zdjęcie ilustracyjne
Technologie
Kometa 3I/ATLAS rozbudza wyobraźnię. Zaskakuje naukowców i inspiruje teorie o obcych
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama