Jak podaje serwis The Information, nowe urządzenie Apple ma mieć formę przypinki (pina), którą użytkownicy będą mogli nosić na ubraniu. Ma być ono wyposażone w dwie kamery oraz trzy mikrofony.

Według amerykańskich mediów informacje o przypince AI Apple są odpowiedzią na wystąpienia Chrisa Lehane’a, dyrektora ds. globalnych relacji w OpenAI, który podczas forum w Davos zapowiedział, że jego firma prawdopodobnie ogłosi premierę swojego pierwszego, długo wyczekiwanego urządzenia AI w drugiej połowie tego roku. Z doniesień wynika, że OpenAI szykuje urządzenie, które ma mieć formę słuchawek dousznych.

Apple odpowiada OpenAI nowym urządzeniem ubieralnym

Urządzenie Apple’a opisywane jest jako „cienki, płaski, okrągły dysk z aluminiowo-szklaną obudową”, który inżynierowie chcieliby uczynić wielkości zbliżonej do AirTaga – „choć nieco grubszej”. Według raportu pin miałby również dwie kamery (jedną ze standardowym obiektywem i drugą szerokokątną) do robienia zdjęć i nagrywania wideo, a także fizyczny przycisk, głośnik oraz pasek do ładowania, podobny do stosowanych w urządzeniach Fitbit, umieszczony na tylnej części obudowy – informuje portal TechCrunch.

Według portalu Apple może nawet próbować przyspieszyć prace nad tym produktem, aby skuteczniej konkurować z OpenAI. Z medialnych doniesień wynika, że pin mógłby trafić na rynek w 2027 r., a jego debiut miałby objąć nawet 20 milionów egzemplarzy.