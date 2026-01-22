Aktualizacja: 23.01.2026 03:45 Publikacja: 22.01.2026 22:59
Apple szykuje rewolcyjny gadżet z AI. Poprzednie takie próby innych firm nie powiodły się
Jak podaje serwis The Information, nowe urządzenie Apple ma mieć formę przypinki (pina), którą użytkownicy będą mogli nosić na ubraniu. Ma być ono wyposażone w dwie kamery oraz trzy mikrofony.
Według amerykańskich mediów informacje o przypince AI Apple są odpowiedzią na wystąpienia Chrisa Lehane’a, dyrektora ds. globalnych relacji w OpenAI, który podczas forum w Davos zapowiedział, że jego firma prawdopodobnie ogłosi premierę swojego pierwszego, długo wyczekiwanego urządzenia AI w drugiej połowie tego roku. Z doniesień wynika, że OpenAI szykuje urządzenie, które ma mieć formę słuchawek dousznych.
Urządzenie Apple’a opisywane jest jako „cienki, płaski, okrągły dysk z aluminiowo-szklaną obudową”, który inżynierowie chcieliby uczynić wielkości zbliżonej do AirTaga – „choć nieco grubszej”. Według raportu pin miałby również dwie kamery (jedną ze standardowym obiektywem i drugą szerokokątną) do robienia zdjęć i nagrywania wideo, a także fizyczny przycisk, głośnik oraz pasek do ładowania, podobny do stosowanych w urządzeniach Fitbit, umieszczony na tylnej części obudowy – informuje portal TechCrunch.
Według portalu Apple może nawet próbować przyspieszyć prace nad tym produktem, aby skuteczniej konkurować z OpenAI. Z medialnych doniesień wynika, że pin mógłby trafić na rynek w 2027 r., a jego debiut miałby objąć nawet 20 milionów egzemplarzy.
Równolegle do tych planów Apple ma współpracować z Google nad bardziej spersonalizowaną wersją Siri, która ma zostać wdrożona w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo Bloomberg informuje, że we wrześniu Apple przekształci swojego asystenta głosowego w chatbota AI, wbudowanego w iPhone’a, iPada i Maca.
Analitycy mają jednak wątpliwości, czy konsumenci rzeczywiście chcą tego typu urządzeń opartych na sztucznej inteligencji. Kilka lat temu dwaj byli pracownicy Apple’a założyli startup Humane AI, który również sprzedawał pin oparty na AI. Urządzenie Humane było wyposażone w mikrofony i kamerę, jednak po premierze okazało się porażką rynkową. W ciągu dwóch lat od debiutu firma musiała zakończyć działalność i sprzedać swoje aktywa koncernowi HP.
