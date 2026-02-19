Rozwiązania AI dla firm są coraz ważniejsze – agentowa sztuczna inteligencja staje się priorytetem dla dyrektorów IT

Matt Dobrodziej, SVP & EMEA President w Lenovo
Materiał powstał we współpracy z Lenovo
W ponad połowie organizacji (57 proc.) wdrażanie rozwiązań AI jest na końcowym etapie, jednak tylko 27 proc. z nich wprowadziło kompleksowe systemy nadzorujące i zarządzające danymi. W istotnym stopniu z agentowej sztucznej inteligencji korzysta 16 proc. organizacji, natomiast 54 proc. analizuje, w jakich obszarach może być pomocna, lub realizuje projekty pilotażowe. Popularny staje się hybrydowy model wdrożeniowy, wybierany przez trzy na pięć organizacji (58 proc.).
Jednocześnie niemal połowa (46 proc.) projektów typu proof of concept w obszarze AI przeszła już do fazy produkcyjnej, a organizacje prognozują średni zwrot z każdego zainwestowanego 1 dol. na poziomie 2,78 dol.
Takie dane zawiera raport Lenovo CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI przygotowany na podstawie badań IDC. Jest to analiza opinii 800 liderów IT i decydentów biznesowych z Europy i Bliskiego Wschodu. Realizowane trzeci rok z rzędu badanie objęło takie sektory jak bankowość, usługi finansowe i ubezpieczenia, handel detaliczny, produkcja, telekomunikacja (Telco/CSP), ochrona zdrowia, sektor publiczny i edukacja.
Raport jasno pokazuje, że rozwiązania AI dla przedsiębiorstw przyniosą konkretne i natychmiastowe zyski, a dyrektorzy IT powinni działać już teraz, by nie stracić przewagi konkurencyjnej. Wyniki badania wskazują na wyraźną zmianę kierunku w branży – testy i pilotaże przeszły w fazę wdrażania konkretnych rozwiązań. Aż 93 proc. respondentów planuje zwiększenie nakładów na rozwiązania AI w ciągu najbliższego roku (średnio o 10 proc.), a 94 proc. spodziewa się zysków z inwestycji. Dane potwierdzają, że w regionie zachodzą teraz znaczne zmiany.
– Obserwujemy dziś wyraźnie zwroty z inwestycji w pilotażowe wdrożenia AI oraz projekty typu proof of concept. Sztuczna inteligencja przynosi wymierne efekty w skali całego regionu – komentuje Matt Dobrodziej, SVP & Europe President w Lenovo. – Wiele organizacji nadal nie dysponuje jednak odpowiednimi kompetencjami, systemami zarządzania ani poziomem gotowości niezbędnym do skalowania AI i pełnego wykorzystania jej potencjału. Ze względu na spore zainteresowanie agentową sztuczną inteligencją oraz koniecznością działania zgodnie z regulacjami, takimi jak unijne rozporządzenie o sztucznej inteligencji, należy od samego początku budować zaufanie do AI i możliwość skalowania biznesu. W przeciwnym razie firmy mogą realnie stracić – dodaje.
Wdrażanie rozwiązań AI w przedsiębiorstwach w Europie i na Bliskim Wschodzie
Jak to dokładnie wygląda? Sztuczna inteligencja jest obecnie postrzegana jako najważniejszy element przyczyniający się do transformacji biznesowej oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Tempo jej wdrażania na poszczególnych rynkach jest jednak bardzo zróżnicowane ze względu na różny poziom dojrzałości cyfrowej, gotowości regulacyjnej oraz zdolności inwestycyjnych.
Jednocześnie widać, że dyrektorzy IT przejawiają nadmierny entuzjazm względem tej technologii. Mimo że 57 proc. organizacji w regionie znajduje się w zaawansowanej lub końcowej fazie wprowadzania rozwiązań AI, tylko 27 proc. posiada kompleksowe systemy zarządzania i nadzoru nad sztuczną inteligencją. Często powstają też rozbieżności między ambicjami a faktyczną gotowością organizacji: ze względu na jakość danych, kompetencje wewnętrzne, złożoność integracji czy spójność zarządzania.
W 2026 roku na liście priorytetów działów IT zdecydowanie znajduje się agentowa sztuczna inteligencja, która wyprzedza generatywną AI. To szczególnie istotne, ponieważ trzymanie się dotychczasowych inwestycji w generatywną AI i zaniechanie wdrażania rozwiązań agentowych może doprowadzić do niewykorzystania potencjału AI i braku wymiernych rezultatów finansowych.
Choć 65 proc. organizacji planuje skalowanie agentowej sztucznej inteligencji w ciągu najbliższych 12 miesięcy, jedynie 16 proc. zadeklarowało, że naprawdę korzysta z jej możliwości na obecnym etapie. A większość wciąż prowadzi programy pilotażowe lub aktywnie analizuje zastosowane już rozwiązania.
Tymczasem na bardziej dojrzałych rynkach – w Skandynawii, we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii – firmy przechodzą już do fazy systematycznego wdrażania rozwiązań AI, stosują architektury hybrydowe i rozwiązania edge, które umożliwiają skalowanie. Jednak w części państw Europy Południowej i Wschodniej transformacja jest na wcześniejszym etapie, a sporo organizacji wciąż koncentruje się na planowaniu i początkowych pracach rozwojowych. Z kolei Bliski Wschód wyrasta na jeden z najszybciej rozwijających się rynków AI: wdrożenia następują błyskawicznie oraz można obserwować wyraźny wzrost zainteresowania zaawansowanymi i agentowymi rozwiązaniami AI w porównaniu do poprzedniego roku.
W całym regionie dominują hybrydowe modele wdrożeniowe, które pozwalają organizacjom wprowadzić innowacyjne rozwiązania i jednocześnie zapewnić ochronę danych i kontrolę operacji. Zauważalny jest również wzrost zainteresowania agentową sztuczną inteligencją. Firmy już nie tylko testują, ale także interesują się autonomicznymi, gotowymi do wdrożenia rozwiązaniami AI. Oczywiście na każdym rynku zmiany zachodzą w innym tempie.
Hybrydowa sztuczna inteligencja staje się preferowanym rozwiązaniem w architekturze firm
Wyniki badania wskazują, że względy biznesowe i finansowe coraz silniej skłaniają organizacje do wdrażania hybrydowych rozwiązań AI. Stawianie na model, który obejmuje chmurę publiczną, prywatną i infrastrukturę lokalną, wynika m.in. z wymogów dotyczących ochrony danych i zapewnienia ich bezpieczeństwa oraz z konieczności elastycznego dostosowania i optymalizacji infrastruktury. Obecnie prawie trzy na pięć organizacji (58 proc.) wskazuje model hybrydowy jako preferowany model wdrożenia sztucznej inteligencji.
Skalowalna i wysokowydajna infrastruktura AI jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do wdrożenia z sukcesem rozwiązań AI w przedsiębiorstwach. Respondenci z regionu podkreślali znaczenie mocy obliczeniowej, która jest jednocześnie opłacalna i energooszczędna. To drugi najważniejszy wymieniany przez badanych czynnik, przy czym wielu respondentów wskazało go jako niezbędny do przejścia od pilotażowych wdrożeń AI do stworzenia stabilnego i niezawodnego środowiska produkcyjnego.
Ponieważ komputery osobiste z AI oraz urządzenia brzegowe stanowią najważniejszy element skutecznej strategii hybrydowej sztucznej inteligencji i umożliwiają bezpieczne uruchamianie procesów AI lokalnie, priorytetową inwestycją w obszarze IT w 2026 roku stało się wdrażanie urządzeń obsługujących AI.
– Dyrektorzy IT w regionie wkraczają w kluczowy etap wdrożeń AI, w którym agentowa sztuczna inteligencja oraz modele wnioskowania realizowane w skali całego przedsiębiorstwa przestają funkcjonować jedynie w fazie eksperymentów, a stają się fundamentem strategii biznesowej – zwraca uwagę Matt Dobrodziej. – Aby realnie wykorzystać potencjał AI, firmy potrzebują solidnych fundamentów – bezpiecznej, energooszczędnej infrastruktury i elastycznych architektur hybrydowych, urządzeń obsługujących AI oraz urządzeń brzegowych, które przenoszą wnioskowanie bliżej miejsca tworzenia danych i wykonywania pracy. W połączeniu z odpowiednimi systemami zarządzania i usługami takie kompleksowe podejście pozwala przedsiębiorstwom wprowadzać innowacje w sposób pewny, odpowiedzialny i na szeroką skalę – podkreśla.
Firma Lenovo niedawno zaprezentowała Lenovo Agentic AI – rozwiązanie dla przedsiębiorstw obejmujące cały cykl życia, przeznaczone do tworzenia, wdrażania i zarządzania agentami AI, a także Lenovo xIQ – zestaw natywnych platform AI, zaprojektowanych z myślą o uproszczeniu i operacjonalizacji sztucznej inteligencji w całej organizacji.
Bazujące na Lenovo Hybrid AI Advantage™ rozwiązania łączą infrastrukturę hybrydową, platformy i usługi. Wspomagają zarządzanie, integrację oraz wydajność już na etapie projektowania rozwiązań. Dzięki Lenovo AI Library ze zweryfikowanymi scenariuszami biznesowymi dyrektorzy IT mogą ograniczyć ryzyko, przyspieszyć wdrażanie rozwiązań oraz skalować wykorzystanie sztucznej inteligencji w sposób bardziej przewidywalny i kontrolowany, a także wyjść poza fazę programów pilotażowych.
Aby jeszcze bardziej ułatwić wdrożenia AI w rzeczywistych środowiskach operacyjnych, Lenovo stworzyło ThinkSystem i ThinkEdge – serwery inferencyjne, które umożliwiają organizacjom przekształcanie wytrenowanych modeli w rozwiązania wspomagane AI, charakteryzujące się niezauważalnymi opóźnieniami, gotowe do pracy w centrach danych, chmurze i w środowiskach brzegowych. Dzięki szybszym i bardziej efektywnym modelom wnioskowania na dużą skalę Lenovo wspiera dyrektorów IT, by ambicje wdrożenia AI rzeczywiście skutkowały realnym, codziennym wpływem na działalność biznesową.
Oparta na tym kompleksowym fundamencie AI wizja Lenovo Smarter AI for All koncentruje się na dostarczaniu na dużą skalę rozwiązań AI większej liczbie użytkowników i firm: od infrastruktury korporacyjnej po komputery PC AI, które pomagają użytkownikom codziennie wykorzystywać potencjał inteligentnych, spersonalizowanych algorytmów.
Podczas Lenovo Tech World na targach CES 2026 firma Lenovo zaprezentowała, w jaki sposób realizuje tę strategię w obrębie swojego portfolio AI PC i smartfonów. Jednym z przykładów jest projekt Lenovo i Motorola Qira, pokazujący potencjał osobistej sztucznej inteligencji w zwiększaniu produktywności dzięki zrozumieniu kontekstu między urządzeniami i wsparciu codziennej pracy użytkowników.
Materiał powstał we współpracy z Lenovo
Departament Energii i Departament Obrony USA po raz pierwszy przetransportowały samolotem mały reaktor jądrowy,...
Horizon Evo będzie dwupokładowy i ma spalać o 30 proc. mniej paliwa niż klasyczne odrzutowce. Amerykańska firma...
Dlaczego jedni chętnie się dzielą, a inni wolą zachować wszystko dla siebie? Nowe badanie pokazuje, że klucz moż...
Firma General Galactic chce udowodnić, że woda może stać się nowym paliwem w przestrzeni kosmicznej. Jeszcze w t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas