Rozwiązania AI dla firm są coraz ważniejsze – agentowa sztuczna inteligencja staje się priorytetem dla dyrektorów IT

W ponad połowie organizacji (57 proc.) wdrażanie rozwiązań AI jest na końcowym etapie, jednak tylko 27 proc. z nich wprowadziło kompleksowe systemy nadzorujące i zarządzające danymi. W istotnym stopniu z agentowej sztucznej inteligencji korzysta 16 proc. organizacji, natomiast 54 proc. analizuje, w jakich obszarach może być pomocna, lub realizuje projekty pilotażowe. Popularny staje się hybrydowy model wdrożeniowy, wybierany przez trzy na pięć organizacji (58 proc.).

Jednocześnie niemal połowa (46 proc.) projektów typu proof of concept w obszarze AI przeszła już do fazy produkcyjnej, a organizacje prognozują średni zwrot z każdego zainwestowanego 1 dol. na poziomie 2,78 dol.

Takie dane zawiera raport Lenovo CIO Playbook 2026: The Race for Enterprise AI przygotowany na podstawie badań IDC. Jest to analiza opinii 800 liderów IT i decydentów biznesowych z Europy i Bliskiego Wschodu. Realizowane trzeci rok z rzędu badanie objęło takie sektory jak bankowość, usługi finansowe i ubezpieczenia, handel detaliczny, produkcja, telekomunikacja (Telco/CSP), ochrona zdrowia, sektor publiczny i edukacja.

Raport jasno pokazuje, że rozwiązania AI dla przedsiębiorstw przyniosą konkretne i natychmiastowe zyski, a dyrektorzy IT powinni działać już teraz, by nie stracić przewagi konkurencyjnej. Wyniki badania wskazują na wyraźną zmianę kierunku w branży – testy i pilotaże przeszły w fazę wdrażania konkretnych rozwiązań. Aż 93 proc. respondentów planuje zwiększenie nakładów na rozwiązania AI w ciągu najbliższego roku (średnio o 10 proc.), a 94 proc. spodziewa się zysków z inwestycji. Dane potwierdzają, że w regionie zachodzą teraz znaczne zmiany.