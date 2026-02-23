„Dzień zero” coraz bliżej. Komputery kwantowe mogą złamać dzisiejsze szyfry

Aż 67 proc. specjalistów IT obawia się wpływu komputerów kwantowych na bezpieczeństwo danych, podczas gdy jedynie 4 proc. firm posiada strategię radzenia sobie z tym ryzykiem – wynika z badania ISACA. A zagrożeń wciąż przybywa, również nad Wisłą. Według danych CERT i CSIRT NASK liczba incydentów zarejestrowanych w październiku 2025 r. przekroczyła 40 tys. Rok do roku zwiększyła się aż o 375 proc. i pozostawała powyżej średniej z dwunastu poprzednich miesięcy.

Ryzyka związanego z postkwantowym łamaniem szyfrowania nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je istotnie ograniczyć. Kluczowe jest podejście systemowe, które łączy strategię, technologię i kompetencje.

– Pierwszym krokiem powinna być ocena ryzyka i inwentaryzacja kryptograficzna. Organizacje muszą wiedzieć, które dane i systemy są najbardziej wrażliwe oraz gdzie stosowane są mechanizmy szyfrowania podatne na przyszłe zagrożenia. To wymaga rzetelnego audytu kryptograficznego – radzi Gołębiowski. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu migracji do kryptografii odpornej na ataki kwantowe. Takie standardy są już dostępne i rekomendowane przez międzynarodowe instytucje. Równie istotna jest automatyzacja i skalowalność. Ręczna migracja kryptografii w dużych środowiskach IT jest w praktyce niewykonalna. W wielu firmach istotnym wyzwaniem pozostają także starsze systemy i urządzenia, których nie da się łatwo zaktualizować.

– W takich przypadkach warto sięgać po rozwiązania sieciowe, które umożliwiają ponowne szyfrowanie ruchu zgodnie z nowymi standardami, bez konieczności ingerencji w samą infrastrukturę – radzi Gołębiowski.

Skutki złamania stosowanych współcześnie algorytmów byłyby ogromne. Dotknęłyby każdego obszaru gospodarki, administracji i wojska. Jolanta Malak, dyrektorka regionalna w Fortinet podkreśla, że firmy musiałyby stworzyć od nowa podstawy technicznego zaufania: podpisy cyfrowe, certyfikaty, narzędzia do bezpiecznej wymiany danych, systemy uwierzytelniania urządzeń i usług. Koszty zaniechania inwestycji w tym obszarze mogą być wielokrotnie wyższe niż wydatki na stopniową modernizację.