Powstaną niezatapialne statki? Ten metal będzie pływał nawet podziurawiony

Katastrofy morskie doprowadziły do śmierci tysięcy ludzi. Naukowcy mają pomysł, jak temu zapobiegać
Ponad 100 lat po katastrofie Titanica idea statków, które nie mogą zatonąć, wciąż napędza badania inżynieryjne. Naukowcy z Instytutu Optyki Uniwersytetu w Rochester wykonali istotny krok w tym kierunku, opracowując metodę, dzięki której zwykłe metalowe rury stają się w praktyce niezatapialne. Rury te pozostają na powierzchni niezależnie od tego, jak poważnym uszkodzeniom fizycznym ulegną – informuje portal SciTechDaily.
Badaniami kierował Chunlei Guo, profesor optyki i fizyki oraz starszy naukowiec w Laboratorium Energetyki Laserowej Uniwersytetu w Rochester. Guo i jego zespół opisali swoje wyniki w pracy opublikowanej 27 stycznia w czasopiśmie „Advanced Functional Materials”. Ich metoda polega na precyzyjnym trawieniu wewnętrznej powierzchni aluminiowych rur w celu wytworzenia mikroskopijnych i nanometrowych zagłębień. Tak ukształtowana powierzchnia staje się superhydrofobowa, czyli silnie odpycha wodę i pozostaje sucha.
Gdy jedna z tak przygotowanych rur zostaje zanurzona w wodzie, hydrofobowe wnętrze zatrzymuje w środku stabilną kieszeń powietrza. Ta warstwa powietrza uniemożliwia wnikanie wody do środka i sprawia, że rura nie tonie. Proces ten przypomina rozwiązania spotykane w naturze, takie jak pająki nurkujące (tzw. pająki dzwonowe), które przenoszą pod wodą pęcherzyki powietrza, czy mrówki ogniste, łączące się w pływające tratwy dzięki wodoodpornym ciałom.
„Co istotne, dodaliśmy przegrodę pośrodku rury, tak aby nawet wtedy, gdy wpycha się ją pionowo do wody, pęcherz powietrza pozostawał uwięziony wewnątrz, a rura zachowywała zdolność unoszenia się na powierzchni” – wyjaśnia profesor Guo.
Zespół Guo po raz pierwszy zaprezentował superhydrofobowe urządzenia pływające w 2019 r., wykorzystując dwa odpychające wodę dyski szczelnie połączone ze sobą w celu uzyskania wyporności. Choć rozwiązanie to było skuteczne, miało swoje ograniczenia: przy dużych kątach nachylenia dyski mogły tracić zdolność unoszenia się. Nowa konstrukcja oparta na rurach jest prostsza i znacznie stabilniejsza, zwłaszcza w warunkach przypominających wzburzone wody otwartego morza.
„Testowaliśmy je przez wiele tygodni w naprawdę trudnych warunkach i nie stwierdziliśmy żadnego pogorszenia wyporności” – powiedział Guo. „Można w nich zrobić duże dziury i pokazaliśmy, że nawet jeśli rury zostaną poważnie uszkodzone i będą miały tyle otworów, ile tylko da się wybić, nadal unoszą się na wodzie” – zapewnia profesor.
Badacze wykazali również, że wiele takich rur można łączyć ze sobą w tratwy, co otwiera drogę do zastosowań w postaci statków, boi czy pływających platform. Testy laboratoryjne obejmowały rury o różnych długościach, sięgających niemal pół metra. Według Guo koncepcję tę można skalować do rozmiarów pozwalających na przenoszenie cięższych ładunków potrzebnych w praktycznych zastosowaniach.
Zespół zbadał także możliwość wykorzystywania tratw zbudowanych z tych superhydrofobowych rur do pozyskiwania energii z fal oceanicznych. To podejście wskazuje na potencjalnie nowy sposób wytwarzania odnawialnej energii elektrycznej przy użyciu trwałych konstrukcji pływających – pisze SciTechDaily.
