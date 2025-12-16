Aktualizacja: 16.12.2025 09:13 Publikacja: 16.12.2025 04:08
W Polsce Revolut działa na litewskiej licencji bankowej. Poza usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi apka pozwala np. rezerwować noclegi
Foto: Bloomberg
Firma technologiczno-finansowa Revolut, z której usług korzysta ponad 65 milionów klientów indywidualnych i setki tysięcy firm, rzuca wyzwanie tradycyjnym operatorom komórkowym. Brytyjski fintech wybrał nasz kraj jako pierwszy, w którym przetestuje nowe usługi. Firma znana z wielowalutowych kart płatniczych postanowiła wejść na rynek operatorów komórkowych z przytupem i właśnie debiutuje z ofertą.
O szykowanym pilotażu „Rzeczpospolita” pisała już w lipcu, wówczas Revolut rozpoczął przyjmowanie zapisów od Polaków oczekujących na Mobile Plans. To nowa usługa telekomunikacyjna z pakietami komórkowymi w cenie już od 25 zł za miesiąc. Właśnie klienci w Polsce, którzy wówczas zapisali się na listę oczekujących (Revolut nie zdradza ilu ich jest, ale wskazuje, że chodzi o tysiące osób), otrzymają dostęp do usługi jako pierwsi. Przy tym mogą zachować swój dotychczasowy numer telefonu komórkowego (po prostu przenoszą go do nowego planu mobilnego), ewentualnie wybrać numer udostępniony przez Revolut. Fakt, że fintech wybrał nasz kraj na premierę swojego nowego biznesu to sygnał, jak ważnym rynkiem jesteśmy dla najwyżej wycenianego europejskiego start-upu, wartego astronomiczne 75 mld dol. Nad Wisłą z aplikacji tej korzysta ponad 5 mln osób.
Revolut przygotował naprawdę mocne uderzenie, co może wywołać efekt rynkowego domina. Trudno spodziewać się, by tradycyjne telekomy nie odpowiedziały bowiem na taki ruch debiutującego na ich polu konkurenta. Alternatywa dla operatorów może okazać się magnesem, bo Polacy aktywnie szukają lepszej oferty telekomunikacyjnej, o czym dobitnie świadczą cokwartalne dane o przenoszeniu numerów między operatorami – tylko w I połowie br. przeniesiono blisko milion numerów.
Czytaj więcej
Chcemy znacznie bardziej „zlokalizować” nasze działania w Polsce, bo widzimy tu popyt. Zatem będą...
A co zaproponuje brytyjski fintech? W ramach pakietów Revolut Mobile użytkownicy dostaną nie tylko nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w Polsce i w UE oraz krajowe pakiety transferu danych opcji 50 GB lub 200 GB, ale też możliwość korzystania z internetu w roamingu w UE, a wszystko bez konieczności podpisywania umowy długoterminowej. Jak podkreśla Hadi Nasrallah, general manager i dyrektor segmentu Telco & Retail w Revolut, firma wdraża rozwiązanie, które ma być czymś więcej niż tylko kolejną usługą telekomunikacyjną. To „nowa jakościowa alternatywa dla polskich konsumentów, zaprojektowana, aby zmienić branżę”.
Revolut Mobile faktycznie może namieszać. – Nasz cel jest prosty: zapewnić najlepszą usługę, po najniższej cenie, gwarantując najlepsze doświadczenie klientom. Wchodzimy na rynek z innowacjami, takimi jak aktywacja kilku numerów czy globalny dostęp do komunikatorów, bez kruczków i ukrytych opłat – wylicza Nasrallah.
Ale usługi Mobile Plans to krok w stronę budowy z Revoluta tzw. superaplikacji. Ta już teraz łączy już klientów na całym świecie dzięki błyskawicznym, bezpłatnym przelewom międzynarodowym i lokalnym „peer-to-peer”, wiadomościom na czacie z pomocą komunikatora w aplikacji, czy kartom eSIM (popularne pakiety transferu danych w roamingu to dziś nr 1 wśród wszystkich pozabankowych produktów Revoluta – po premierze w 2024 r. aktywowano miliony pakietów danych, które wykorzystano w ponad 100 lokalizacjach na świecie).
Ponieważ używanie apki Revolut za granicą (m.in. do płatności, ale właśnie też w roamingu) staje się coraz popularniejsze, start-up zaoferuje usługę Global Messaging Pass. Dzięki niej – obok standardowych pakietów roamingowych – klienci każdego z planów Revolut Mobile będą w stanie w podróży poza krajami UE korzystać z usługi Messaging Pass. To odnawiany co miesiąc pakiet o niższej przepustowości zapewniający dostęp do niezbędnych aplikacji i komunikatorów, jak WhatsApp, Messenger i Telegram.
Czytaj więcej
Firma, która obsługuje już nad Wisłą 5 mln klientów, planuje zacieśnić związki z naszym rynkiem –...
Warto zauważyć, że plany mobilne są ściśle zintegrowane z aplikacją Revolut – to w niej można na bieżąco śledzić użycia pakietów i kontrolować wykorzystanie limitów. W ramach nowej usługi klienci mogą aktywować do trzech dodatkowych numerów (w tym samym planie), w cenie od 10 zł za miesiąc. To funkcja, która ułatwi np. oddzielenie połączeń służbowych od prywatnych lub pomoże podawać rezerwowy numer podczas rejestracji różnorakich usług, co uchroni główny numer przed „spamem” i telefonami od konsultantów i sprzedawców. Klienci mogą otrzymać też nowy numer „spersonalizowany” (wybierając określoną sekwencję cyfr) lub jeden numer VIP (za 50 zł).
Revolut wchodzi w buty telekomu, wspierany przez 1Global – firma z siedzibą w Holandii jest autoryzowanym operatorem MVNO (Mobile Virtual Network Operator) w 12 krajach i działa jako regulowany operator telekomunikacyjny w 41 krajach. Revolut występuje w roli agenta pośredniczącego. 1Global łączy ponad 43 mln urządzeń na całym świecie. Jej prezes Hakan Koç wskazuje, że pierwsza współpraca z Revolutem dotyczyła obszaru kart eSIM. I okazała się strzałem w dziesiątkę. – Przeszła nasze oczekiwania. Teraz wspieramy premierę lokalnych planów taryfowych Revolut wykorzystując nasze atuty, jak WiFi-Calling, dźwięk w jakości HD+, konkurencyjne stawki roamingowe. Niech będzie to początek serii wspólnych premier na całym świecie – zaznacza szef 1Global.
Plany mobilne Revolut są udostępniane na razie w Polsce, a następnie pojawią się w innych krajach. Każdy plan Revolut Mobile zawiera dodatkową subskrypcję NordVPN w celu zwiększenia bezpieczeństwa i prywatności połączeń.
Czytaj więcej
Revolut i Klarna coraz śmielej wkraczają na teren tradycyjnej bankowości. Ich najnowsze inwestycj...
W Polsce Revolut działa na litewskiej licencji bankowej. Poza usługami finansowymi i telekomunikacyjnymi apka pozwala np. rezerwować noclegi, wybierając spośród 1,9 mln hoteli, domów i pensjonatów oraz 300 tys. lokalnych atrakcji, stając się alternatywą np. dla Booking.com. Daje też (w zależności od rodzaju planu) dostęp do saloników lotniskowych. Start-up z centralą w Londynie, stworzony przez Nikołaja Storonskiego i Vlada Yatsenkę, działa od 2015 r. Zasłynął z usług wymiany walut online. Dziś za pośrednictwem tej platformy realizowanych jest ponad 1 mld transakcji miesięcznie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Amerykańska firma produkująca roboty odkurzające Roomba złożyła wniosek o upadłość i zgodziła się na przejęcie p...
Serwis rozpoczął falę usuwania kont, co odbija się na liczbie subskrybentów wielu twórców. Choć platforma tłumac...
Organizacja Fulu płaci tysiące dolarów tym, którzy potrafią obejść ograniczenia wbudowane w urządzenia, przywrac...
Platforma dyskusyjna Reddit złożyła w piątek pozew, domagając się uchylenia zakazu korzystania z mediów społeczn...
Rozrywkowy gigant ogłosił inwestycję w OpenAI wartą miliard dolarów oraz umowę, która po raz pierwszy umożliwi w...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas