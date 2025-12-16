A co zaproponuje brytyjski fintech? W ramach pakietów Revolut Mobile użytkownicy dostaną nie tylko nielimitowane połączenia głosowe i wiadomości tekstowe w Polsce i w UE oraz krajowe pakiety transferu danych opcji 50 GB lub 200 GB, ale też możliwość korzystania z internetu w roamingu w UE, a wszystko bez konieczności podpisywania umowy długoterminowej. Jak podkreśla Hadi Nasrallah, general manager i dyrektor segmentu Telco & Retail w Revolut, firma wdraża rozwiązanie, które ma być czymś więcej niż tylko kolejną usługą telekomunikacyjną. To „nowa jakościowa alternatywa dla polskich konsumentów, zaprojektowana, aby zmienić branżę”.

Revolut chce być „superaplikacją”

Revolut Mobile faktycznie może namieszać. – Nasz cel jest prosty: zapewnić najlepszą usługę, po najniższej cenie, gwarantując najlepsze doświadczenie klientom. Wchodzimy na rynek z innowacjami, takimi jak aktywacja kilku numerów czy globalny dostęp do komunikatorów, bez kruczków i ukrytych opłat – wylicza Nasrallah.

Ale usługi Mobile Plans to krok w stronę budowy z Revoluta tzw. superaplikacji. Ta już teraz łączy już klientów na całym świecie dzięki błyskawicznym, bezpłatnym przelewom międzynarodowym i lokalnym „peer-to-peer”, wiadomościom na czacie z pomocą komunikatora w aplikacji, czy kartom eSIM (popularne pakiety transferu danych w roamingu to dziś nr 1 wśród wszystkich pozabankowych produktów Revoluta – po premierze w 2024 r. aktywowano miliony pakietów danych, które wykorzystano w ponad 100 lokalizacjach na świecie).

Ponieważ używanie apki Revolut za granicą (m.in. do płatności, ale właśnie też w roamingu) staje się coraz popularniejsze, start-up zaoferuje usługę Global Messaging Pass. Dzięki niej – obok standardowych pakietów roamingowych – klienci każdego z planów Revolut Mobile będą w stanie w podróży poza krajami UE korzystać z usługi Messaging Pass. To odnawiany co miesiąc pakiet o niższej przepustowości zapewniający dostęp do niezbędnych aplikacji i komunikatorów, jak WhatsApp, Messenger i Telegram.

Warto zauważyć, że plany mobilne są ściśle zintegrowane z aplikacją Revolut – to w niej można na bieżąco śledzić użycia pakietów i kontrolować wykorzystanie limitów. W ramach nowej usługi klienci mogą aktywować do trzech dodatkowych numerów (w tym samym planie), w cenie od 10 zł za miesiąc. To funkcja, która ułatwi np. oddzielenie połączeń służbowych od prywatnych lub pomoże podawać rezerwowy numer podczas rejestracji różnorakich usług, co uchroni główny numer przed „spamem” i telefonami od konsultantów i sprzedawców. Klienci mogą otrzymać też nowy numer „spersonalizowany” (wybierając określoną sekwencję cyfr) lub jeden numer VIP (za 50 zł).