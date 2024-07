ElevenLabs już trafiło na pierwsze strony gazet na początku tego roku, gdy to jego narzędzie miało zostać użyte do stworzenia fałszywego połączenia telefonicznego od prezydenta Joe Bidena wzywającego ludzi do niegłosowania w prawyborach prezydenckich w New Hampshire.

Sztuczna inteligencja przeraża aktorów

Informacja o współpracy ze spadkobiercami gwiazd Hollywood pojawiła się zaledwie dwa miesiące po tym, jak firma OpenAI, twórca ChatGPT, znalazła się pod ostrzałem krytyki po wprowadzeniu syntetycznego głosu, który był niepokojąco podobny do głosu postaci granej przez Scarlett Johansson w filmie „Ona”. Aktorka była „zszokowana, rozgniewana i nie mogła uwierzyć”, że firma wykorzysta jej głos po tym, jak odrzuciła możliwość partnerstwa z OpenAI – przypomina CNN.

- Chociaż nie można uzyskać praw autorskich do własnego głosu, to możliwe jest uzyskanie praw autorskich do nagrania — uważa David Gunkela profesora z wydziału komunikacji na Northern Illinois University, który śledzi AI w mediach i rozrywce. Sztuczna inteligencja jest trenowana na starych nagraniach, a te są objęte prawami autorskimi. - Nowe umowy ElevenLabs mieszczą się w granicach tego, na co pozwala prawo — powiedział. - Spadkobiercy otrzymają znaczną sumę pieniędzy z licencji i umów. To trochę jak firma negocjująca umowę o prawach autorskich, aby wykorzystać popularną piosenkę zespołu Queen w reklamie. Wytwórnia płytowa mogłaby również teoretycznie powiedzieć nie, bez względu na to, ile pieniędzy zostanie jej zaoferowane - dodał.

Pytanie, jak takie sztucznie stworzone przez AI głosy zostaną odebrane przez publiczność. Czy audiobooki czytane przez Jamesa Deana będą popularne? Czy głos Judy Garland nadaje się do czytania powieści? Tego na razie nie wiadomo, a od tego będzie zależało powodzenie nowego projektu ElevenLabs.