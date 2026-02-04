Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę

Wewnętrzne śledztwo, które przekroczyło granicę

Ready bronił tej decyzji podczas firmowego spotkania w piątek, mówiąc, że Pinterest znalazł się w „krytycznym momencie” dla całej branży. Podkreślił, że pracownicy, którzy „działają wbrew kierunkowi obranym przez firmę” i nie zgadzają się z jej misją, powinni rozważyć zatrudnienie gdzie indziej. „Nie możemy tolerować wzajemnego blokowania działań, zwłaszcza gdy mamy tak istotną misję i jednocześnie działamy w warunkach ogromnej konkurencji” — powiedział Ready.

Jego zdaniem Pinterest nie będzie ujawniał szczegółowych informacji na temat zwolnień z uwagi na ochronę prywatności pracowników. „Rozumiem, że ludzie mają naturalną ciekawość w takich sprawach” — powiedział Ready. „Podzieliliśmy się informacjami o największych zmianach strukturalnych. Mniejsze zmiany będą komunikowane na poziomie zespołów”.

Rzecznik Pinteresta potwierdził incydent z udziałem inżynierów oraz spotkanie, ale odmówił komentarza na temat samych zwolnień. „Po tym, jak jasno poinformowano, że Pinterest nie będzie szeroko udostępniać informacji identyfikujących zwolnionych pracowników, dwóch inżynierów napisało niestandardowe skrypty, które w nieuprawniony sposób uzyskały dostęp do poufnych danych firmowych w celu ustalenia lokalizacji i nazwisk wszystkich zwolnionych osób, a następnie rozpowszechniły te informacje” — przekazał rzecznik. „Było to jednoznaczne naruszenie polityki Pinteresta oraz prywatności byłych współpracowników”.

Inwestycje w AI mają pomóc firmie

Pinterest intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, aby oferować bardziej spersonalizowane treści oraz zwiększać zaangażowanie użytkowników. Firma wdraża również zautomatyzowane narzędzia dla marketerów, by skuteczniej konkurować z liderami reklamy cyfrowej — Metą i Google’em. Rosnąca popularność chatbotów konsumenckich od OpenAI, Google’a i innych firm może odebrać Pinterestowi użytkowników oraz przychody z reklam. Szczególne zaniepokojenie budzi wykorzystanie agentów AI w zakupach, „co zawęża rynek odkrywania i zakupu na konkurencyjnych platformach” — napisali analitycy Wedbush w raporcie.

Akcje Pinteresta spadły od początku roku o 20 proc., po tym jak w 2025 roku straciły 11 proc. Ostatnio sprzedaż reklam Pinteresta spowolniła, ponieważ niektórzy duzi detaliści w USA odczuli skutki polityki celnej prezydenta Donalda Trumpa.

Firmy technologiczne kontynuują redukcje zatrudnienia także w tym roku, szukając oszczędności i pieniędzy na inwestycje w AI. Amazon poinformował w zeszłym tygodniu o planach zwolnienia około 16 tys. pracowników korporacyjnych, po wcześniejszym zwolnieniu 14 tys. osób w październiku. Meta zredukowała około 10 proc. zespołu w dziale Reality Labs, a producent oprogramowania Autodesk zwolnił około 7 proc. pracowników.