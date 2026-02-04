Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę

Aktualizacja: 04.02.2026 16:26 Publikacja: 04.02.2026 10:12
Pinterest ogłosił, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach restrukturyzacji
Foto: Adobe Stock
„Zdrowa debata i sprzeciw są oczekiwane — w ten sposób podejmujemy decyzje” — powiedział Ready podczas firmowego spotkania – wynika z nagrania audio, do którego dotarło CNBC. „Istnieje jednak wyraźna granica między konstruktywną debatą a zachowaniem, które jest destrukcyjne i utrudnia działania firmy”.
Pinterest ogłosił 27 stycznia, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach restrukturyzacji, której celem jest przekierowanie zasobów na projekty związane ze sztuczną inteligencją. Firma poinformowała, że proces zwolnień zakończy się do końca września.
Po ogłoszeniu decyzji dyrektor ds. technologii Pinteresta odniósł się do zwolnień podczas wewnętrznego spotkania. Część pracowników pytała, które zespoły zostały objęte redukcjami i czy planowane są kolejne cięcia — przekazała osoba zaznajomiona ze sprawą, prosząc o anonimowość.
Czytaj więcej
Amazon przypadkowo ujawnił plany kolejnej fali globalnych zwolnień. Wewnętrzny e-mail, wysłany om...
Kilku inżynierów Pinteresta stworzyło następnie wewnętrzne oprogramowanie mające na celu oszacowanie skali zwolnień i ustalenie, kto . Według źródła, inżynierowie zostali zwolnieni w piątek. Nie wiadomo, ilu dokładnie pracowników straciło pracę.
Ready bronił tej decyzji podczas firmowego spotkania w piątek, mówiąc, że Pinterest znalazł się w „krytycznym momencie” dla całej branży. Podkreślił, że pracownicy, którzy „działają wbrew kierunkowi obranym przez firmę” i nie zgadzają się z jej misją, powinni rozważyć zatrudnienie gdzie indziej. „Nie możemy tolerować wzajemnego blokowania działań, zwłaszcza gdy mamy tak istotną misję i jednocześnie działamy w warunkach ogromnej konkurencji” — powiedział Ready.
Jego zdaniem Pinterest nie będzie ujawniał szczegółowych informacji na temat zwolnień z uwagi na ochronę prywatności pracowników. „Rozumiem, że ludzie mają naturalną ciekawość w takich sprawach” — powiedział Ready. „Podzieliliśmy się informacjami o największych zmianach strukturalnych. Mniejsze zmiany będą komunikowane na poziomie zespołów”.
Rzecznik Pinteresta potwierdził incydent z udziałem inżynierów oraz spotkanie, ale odmówił komentarza na temat samych zwolnień. „Po tym, jak jasno poinformowano, że Pinterest nie będzie szeroko udostępniać informacji identyfikujących zwolnionych pracowników, dwóch inżynierów napisało niestandardowe skrypty, które w nieuprawniony sposób uzyskały dostęp do poufnych danych firmowych w celu ustalenia lokalizacji i nazwisk wszystkich zwolnionych osób, a następnie rozpowszechniły te informacje” — przekazał rzecznik. „Było to jednoznaczne naruszenie polityki Pinteresta oraz prywatności byłych współpracowników”.
Pinterest intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, aby oferować bardziej spersonalizowane treści oraz zwiększać zaangażowanie użytkowników. Firma wdraża również zautomatyzowane narzędzia dla marketerów, by skuteczniej konkurować z liderami reklamy cyfrowej — Metą i Google’em. Rosnąca popularność chatbotów konsumenckich od OpenAI, Google’a i innych firm może odebrać Pinterestowi użytkowników oraz przychody z reklam. Szczególne zaniepokojenie budzi wykorzystanie agentów AI w zakupach, „co zawęża rynek odkrywania i zakupu na konkurencyjnych platformach” — napisali analitycy Wedbush w raporcie.
Akcje Pinteresta spadły od początku roku o 20 proc., po tym jak w 2025 roku straciły 11 proc. Ostatnio sprzedaż reklam Pinteresta spowolniła, ponieważ niektórzy duzi detaliści w USA odczuli skutki polityki celnej prezydenta Donalda Trumpa.
Firmy technologiczne kontynuują redukcje zatrudnienia także w tym roku, szukając oszczędności i pieniędzy na inwestycje w AI. Amazon poinformował w zeszłym tygodniu o planach zwolnienia około 16 tys. pracowników korporacyjnych, po wcześniejszym zwolnieniu 14 tys. osób w październiku. Meta zredukowała około 10 proc. zespołu w dziale Reality Labs, a producent oprogramowania Autodesk zwolnił około 7 proc. pracowników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po latach spekulacji i dziesiątkach patentów dotyczących składanego iPhone wreszcie wiadomo co szykuje Apple. Ko...
Rosyjska firma Space Energy zbudowała ultralekką, suborbitalną rakietę nośną o nazwie Kamczatka-1. Ma być konkur...
Megakonstelacje satelitów, w tym Starlink Elona Muska, mogą być znacznie mniej odporne, niż się wydaje. Według n...
OpenAI, twórca ChatGPT, w tajemnicy buduje sieć społecznościową z weryfikacją biometryczną. Ma to zapewnić, że w...
Amazon przypadkowo ujawnił plany kolejnej fali globalnych zwolnień. Wewnętrzny e-mail, wysłany omyłkowo do praco...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas