Pracownicy giganta po cichu stworzyli narzędzie do sprawdzania zwolnień. Sami stracili pracę

Dyrektor generalny Pinteresta Bill Ready skrytykował pracowników, którzy stworzyli wewnętrzne narzędzie do śledzenia zwolnień w firmie. Sami zostali zwolnieni, a sprawa wywołała szeroką dyskusję o granicach sprzeciwu, prywatności i restrukturyzacji w firmach technologicznych stawiających na AI.

Publikacja: 04.02.2026 10:12

Pinterest ogłosił, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach restrukturyzacji

Foto: Adobe Stock

Paweł Rożyński

„Zdrowa debata i sprzeciw są oczekiwane — w ten sposób podejmujemy decyzje” — powiedział Ready podczas firmowego spotkania – wynika z nagrania audio, do którego dotarło CNBC. „Istnieje jednak wyraźna granica między konstruktywną debatą a zachowaniem, które jest destrukcyjne i utrudnia działania firmy”.

Zwolnienia w Pintereście. AI zamiast etatów

Pinterest ogłosił 27 stycznia, że zwolni do 15 proc. swojej załogi oraz ograniczy powierzchnię biurową w ramach restrukturyzacji, której celem jest przekierowanie zasobów na projekty związane ze sztuczną inteligencją. Firma poinformowała, że proces zwolnień zakończy się do końca września.

Po ogłoszeniu decyzji dyrektor ds. technologii Pinteresta odniósł się do zwolnień podczas wewnętrznego spotkania. Część pracowników pytała, które zespoły zostały objęte redukcjami i czy planowane są kolejne cięcia — przekazała osoba zaznajomiona ze sprawą, prosząc o anonimowość.

Kilku inżynierów Pinteresta stworzyło następnie wewnętrzne oprogramowanie mające na celu oszacowanie skali zwolnień i ustalenie, kto . Według źródła, inżynierowie zostali zwolnieni w piątek. Nie wiadomo, ilu dokładnie pracowników straciło pracę.

Wewnętrzne śledztwo, które przekroczyło granicę

Ready bronił tej decyzji podczas firmowego spotkania w piątek, mówiąc, że Pinterest znalazł się w „krytycznym momencie” dla całej branży. Podkreślił, że pracownicy, którzy „działają wbrew kierunkowi obranym przez firmę” i nie zgadzają się z jej misją, powinni rozważyć zatrudnienie gdzie indziej. „Nie możemy tolerować wzajemnego blokowania działań, zwłaszcza gdy mamy tak istotną misję i jednocześnie działamy w warunkach ogromnej konkurencji” — powiedział Ready.

Jego zdaniem Pinterest nie będzie ujawniał szczegółowych informacji na temat zwolnień z uwagi na ochronę prywatności pracowników. „Rozumiem, że ludzie mają naturalną ciekawość w takich sprawach” — powiedział Ready. „Podzieliliśmy się informacjami o największych zmianach strukturalnych. Mniejsze zmiany będą komunikowane na poziomie zespołów”.

Rzecznik Pinteresta potwierdził incydent z udziałem inżynierów oraz spotkanie, ale odmówił komentarza na temat samych zwolnień. „Po tym, jak jasno poinformowano, że Pinterest nie będzie szeroko udostępniać informacji identyfikujących zwolnionych pracowników, dwóch inżynierów napisało niestandardowe skrypty, które w nieuprawniony sposób uzyskały dostęp do poufnych danych firmowych w celu ustalenia lokalizacji i nazwisk wszystkich zwolnionych osób, a następnie rozpowszechniły te informacje” — przekazał rzecznik. „Było to jednoznaczne naruszenie polityki Pinteresta oraz prywatności byłych współpracowników”.

Inwestycje w AI mają pomóc firmie

Pinterest intensywnie inwestuje w sztuczną inteligencję, aby oferować bardziej spersonalizowane treści oraz zwiększać zaangażowanie użytkowników. Firma wdraża również zautomatyzowane narzędzia dla marketerów, by skuteczniej konkurować z liderami reklamy cyfrowej — Metą i Google’em. Rosnąca popularność chatbotów konsumenckich od OpenAI, Google’a i innych firm może odebrać Pinterestowi użytkowników oraz przychody z reklam. Szczególne zaniepokojenie budzi wykorzystanie agentów AI w zakupach, „co zawęża rynek odkrywania i zakupu na konkurencyjnych platformach” — napisali analitycy Wedbush w raporcie.

Akcje Pinteresta spadły od początku roku o 20 proc., po tym jak w 2025 roku straciły 11 proc. Ostatnio sprzedaż reklam Pinteresta spowolniła, ponieważ niektórzy duzi detaliści w USA odczuli skutki polityki celnej prezydenta Donalda Trumpa.

Firmy technologiczne kontynuują redukcje zatrudnienia także w tym roku, szukając oszczędności i pieniędzy na inwestycje w AI. Amazon poinformował w zeszłym tygodniu o planach zwolnienia około 16 tys. pracowników korporacyjnych, po wcześniejszym zwolnieniu 14 tys. osób w październiku. Meta zredukowała około 10 proc. zespołu w dziale Reality Labs, a producent oprogramowania Autodesk zwolnił około 7 proc. pracowników.

Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Praca Kadry Zwolnienia Grupowe
