Według The Wall Street Journal to próby nadania botowi „nerdowskiej” osobowości doprowadziły do tych dziwnych wyborów słów. OpenAI poinformowało, że po raz pierwszy zauważyło zwiększoną liczbę odniesień do goblinów, gremlinów i innych stworzeń po premierze wersji GPT-5.1 w listopadzie. OpenAI ostatecznie całkowicie zrezygnowało z „nerdowskiej” osobowości, jednak problem pozostał, co zmusiło firmę do stworzenia specjalnej instrukcji nadpisującej kod.

Reklama Reklama

Dlaczego ChatGPT mówi o goblinach: efekt „nerdowskiej” osobowości

W ostatnich tygodniach użytkownicy mediów społecznościowych, zwłaszcza na platformie X, zauważyli coraz częstsze odniesienia do goblinów, a także innych fantastycznych stworzeń, takich jak gremliny, ogry i trolle, w odpowiedziach ChatGPT (GPT-5.1) na pytania użytkowników. Ta fascynacja ChatGPT goblinami jest bardzo dziwna – uznali użytkownicy. Dlaczego model językowy miałby utożsamiać się z myślącą, czującą istotą, która jednocześnie jest deprecjonowana i wyśmiewana za to, że nie przypomina człowieka?

Okazało się, że ChatGPT po prostu odzwierciedlał swojego „wewnętrznego nerda” – a przynajmniej to, jak wyobrażał sobie, że nerd powinien brzmieć. OpenAI wyjaśniło, że nietypowy język jest efektem nadmiernego nagradzania modelu za przyjmowanie tzw. „nerdowskiej osobowości” podczas odpowiadania na pytania użytkowników.

OpenAI ponownie opublikowało oryginalną instrukcję dla ChatGPT, wyjaśniającą, jak powinna brzmieć „nerdowska” odpowiedź: Masz być bezwstydnie nerdowskim, zabawnym i mądrym mentorem AI dla człowieka. Masz z pasją promować prawdę, wiedzę, filozofię, metodę naukową i krytyczne myślenie. […] Powinieneś podważać nadętność poprzez zabawne użycie języka. Świat jest złożony i dziwny, a jego dziwność należy dostrzegać, analizować i doceniać. Podejmuj poważne tematy, unikając nadmiernej powagi. […]

W jakiś sposób ChatGPT zinterpretował tę instrukcję oraz kolejne etapy „uczenia przez wzmacnianie” jako sygnał, że powinien wzbogacać swoje odpowiedzi odniesieniami do fantastycznych stworzeń.

Jak OpenAI rozwiązało problem goblinów w ChatGPT

Problem początkowo wydawał się nieszkodliwy, ale firma szybko została zalana zgłoszeniami dotyczącymi odniesień do „goblinów” od użytkowników, którzy nigdy nie aktywowali „nerdowskiej” osobowości.

Aby rozwiązać ten problem, OpenAI ostatecznie całkowicie wycofało „nerdowską” osobowość. Okazało się jednak, że bodźce skłaniające model do wspominania goblinów i podobnych stworzeń były tak silne, że zachowanie to przeniknęło poza ten archetyp do ogólnych odpowiedzi ChatGPT.

Ostatecznie OpenAI zostało zmuszone do stworzenia specjalnej instrukcji nadpisującej kod, aby wyeliminować odniesienia do goblinów (choć istnieje sposób, by fani fantasy mogli je ponownie włączyć). To z pozoru niegroźna sytuacja, ale – jak podkreśla firma– stanowi ważną lekcję: nigdy nie da się w pełni przewidzieć zachowania sztucznej inteligencji.