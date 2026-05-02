Kaszaloty (Physeter macrocephalus) nurkują na ogromne głębokości. Mogą schodzić na 400-1200 metrów, a także pokonywać nawet 15000 mil morskich rocznie. Takie głębokości i dystanse sprawiają, że kaszaloty i inne gatunki wielorybów są szczególnie trudne do obserwacji i badań. Nowy autonomiczny system podwodnego szybowca ma ułatwić to zadanie.

Szybowiec opracowany w ramach Project CETI (Cetacean Translation Initiative) śledzi wokalizacje kaszalotów, nie przeszkadzając im – informuje „Popular Science”. Sztuczna inteligencja jest wbudowana bezpośrednio w urządzenie, co pozwala mu reagować w czasie rzeczywistym na dźwięki wydawane przez wieloryby pod wodą.

Autonomiczne szybowce podwodne śledzą kaszaloty i ich komunikację

Poza długimi migracjami i imponującymi nurkowaniami problemem jest również zbieranie długoterminowych danych akustycznych, ponieważ tradycyjne znaczniki pozostają przymocowane do wielorybów zwykle tylko od jednego do trzech dni. Autonomiczne szybowce podwodne to nowsze rozwiązanie w śledzeniu tych zwierząt. Mogą wykrywać ich obecność, minimalnie ingerując w ich środowisko.

Według naukowców nowy szybowiec potrafi aktywnie podążać za wielorybami na podstawie ich dźwięków. Może potencjalnie monitorować populacje kaszalotów i zbierać dane przez wiele miesięcy.

– Ta technologia otwiera zupełnie nowy wymiar badania wielorybów w ich naturalnym środowisku podwodnym – powiedział w rozmowie z „Popular Science” David Gruber, założyciel i prezes Project CETI. – Możemy teraz zbierać długoterminowe dane o komunikacji, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy – na przykład, jak młode wieloryby uczą się dialektów swojej grupy, ponieważ możemy słuchać pojedynczych osobników przez długi czas – wyjaśnił.

Każdy podwodny szybowiec posiada komputer nawigacyjny sterujący jego ruchem. W systemie CETI zespół opracował specjalny „backseat driver” oraz system detekcji akustycznej we współpracy z francuską firmą robotyki oceanicznej Alseamar. Drugi komputer pokładowy przetwarza dane akustyczne i uruchamia algorytmy wykrywające wokalizacje kaszalotów.

Szybowiec wyposażony jest także w cztery specjalne hydrofony, które pozwalają naukowcom ustalić źródło dźwięków pod wodą. Project CETI opracował algorytmy wykrywania wielorybów i określania kierunku, z którego dochodzą ich odgłosy, analizując dźwięki w czasie rzeczywistym. Dzięki temu system może zlokalizować źródło wokalizacji i odpowiednio dostosować trasę szybowca.

Polecenia nawigacyjne mogą być aktualizowane przez satelitę co dwie do czterech godzin, gdy urządzenie wynurza się na powierzchnię. Wtedy komputer przesyła dane, kalibruje czujniki i odbiera nowe instrukcje misji przed ponownym zanurzeniem.

Podwodny szybowiec minimalizuje wpływ na kaszaloty i ich środowisko

Urządzenie jest zaprogramowane tak, by wynurzać się po wykryciu wokalizacji i ustawiać się w pobliżu źródła dźwięku. Szybowiec działa cicho i powoduje mniej zakłóceń – pisze „Popular Science”.

Obecnie Project CETI prowadzi większość badań terenowych na obszarze około 12 na 12 mil u wybrzeży Dominiki na Karaibach. Tam naukowcy byli świadkami narodzin kaszalota i rozpoczęli rozszyfrowywanie „alfabetu” oraz dialektów tych zwierząt. Nowy system może pomóc rozszerzyć monitoring poza ten region, gdy wieloryby przemieszczają się po większych obszarach oceanów.