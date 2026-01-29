Sztuczna inteligencja zbada ślady dinozaurów. Naukowcy udostępniają aplikację

Publikacja dotycząca działania aplikacji wspomagającej identyfikację śladów dinozaurów ukazała się 26 stycznia w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).

Jak powstała aplikacja AI Dino Tracker?

Przy tworzeniu aplikacji wykorzystano zaawansowane algorytmy i uczenie maszynowe. Zespoły badawcze z Helmholtz-Zentrum w Berlinie i Uniwersytetu Edynburskiego uczyły sztuczną inteligencję rozpoznawania śladów dinozaurów. Model AI był trenowany na bazie prawie 2000 odcisków kopalnych. W trakcie prac system zidentyfikował osiem cech odcisków, które pozwalały je precyzyjnie różnicować. Sztuczna inteligencja analizowała m.in. ogólny kształt odcisku, ale również poziom obciążenia pięty, rozstaw palców i nacisk palców.

Po rozpoznaniu śladu, aplikacja porównywała go z istniejącymi odciskami kopalnymi (sklasyfikowanymi przez ekspertów). Jak pokazała nowa analiza, wykorzystany model sztucznej inteligencji osiągał zgodność z klasyfikacjami eksperckimi na poziomie 80-93 proc.

Badanie „ptasich” śladów dinozaurów

Wysoką zgodność rozpoznania śladów uzyskiwano nawet w przypadku odcisków, co do których toczyły się wcześniej debaty. Jako przykład podano wątpliwości dotyczące tego, czy dany ślad został pozostawiony przez prehistoryczne ptaki, dinozaury roślinożerne czy drapieżniki.