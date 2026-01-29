Sztuczna inteligencja zbada ślady dinozaurów. Naukowcy udostępniają aplikację

Aktualizacja: 29.01.2026 20:30 Publikacja: 29.01.2026 16:13
Naukowcy stworzyli aplikację, która będzie wspierać identyfikację śladów dinozaurów
Foto: Adobe Stock
Publikacja dotycząca działania aplikacji wspomagającej identyfikację śladów dinozaurów ukazała się 26 stycznia w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS).
Przy tworzeniu aplikacji wykorzystano zaawansowane algorytmy i uczenie maszynowe. Zespoły badawcze z Helmholtz-Zentrum w Berlinie i Uniwersytetu Edynburskiego uczyły sztuczną inteligencję rozpoznawania śladów dinozaurów. Model AI był trenowany na bazie prawie 2000 odcisków kopalnych. W trakcie prac system zidentyfikował osiem cech odcisków, które pozwalały je precyzyjnie różnicować. Sztuczna inteligencja analizowała m.in. ogólny kształt odcisku, ale również poziom obciążenia pięty, rozstaw palców i nacisk palców.
Po rozpoznaniu śladu, aplikacja porównywała go z istniejącymi odciskami kopalnymi (sklasyfikowanymi przez ekspertów). Jak pokazała nowa analiza, wykorzystany model sztucznej inteligencji osiągał zgodność z klasyfikacjami eksperckimi na poziomie 80-93 proc.
Wysoką zgodność rozpoznania śladów uzyskiwano nawet w przypadku odcisków, co do których toczyły się wcześniej debaty. Jako przykład podano wątpliwości dotyczące tego, czy dany ślad został pozostawiony przez prehistoryczne ptaki, dinozaury roślinożerne czy drapieżniki.
Systemowi udało się odkryć m.in., że kilka tropów dinozaurów z okresu późnego triasu i jury wykazuje podobieństwo do śladów ptaków kopalnianych i współczesnych. Zauważono też podobieństwo badanych odcisków z ornitopodami. Kolejne odkrycie dotyczy śladów dinozaurów z wyspy Sky w Szkocji. Analiza oparta na algorytmach AI wykazała, że tajemnicze odciski mogą pochodzić od dinozaurów kaczodziobych.
„Kiedy znajdujemy ślad dinozaura, staramy się jak w historii o Kopciuszku znaleźć stopę pasującą do pantofelka” – wyjaśnia współautor badania prof. Steve Brusatte z Uniwersytetu Edynburskiego. Jak precyzuje ekspert, kształt śladu dinozaura zależy od wielu czynników, m.in. od rodzaju podłoża i sposobu, w jakim zwierzę poruszało się po nim.
Autorzy aplikacji liczą na to, że narzędzie będzie mieć szerokie zastosowanie, nie tylko wśród paleontologów, ale również biologów i amatorów poszukiwania skamielin. Zespół udostępnił aplikację oraz jej kod źródłowy, który będzie można modyfikować. „Nasza metoda zapewnia obiektywny sposób rozpoznawania zmienności śladów i testowania hipotez dotyczących ich twórców. To doskonałe narzędzie do badań, edukacji, a nawet pracy w terenie” – wyjaśnia główny autor badania dr Gregor Hartmann z ośrodka badawczego Helmholtz-Zentrum.
Autorzy publikacji zwracają uwagę na istotne wyzwanie dotyczące działania narzędzia. Użyty model sztucznej inteligencji trenowano na identyfikacji już oznaczonych śladów dinozaurów. Jeżeli część dotychczasowych oznaczeń – wykonanych przez paleontologów – jest błędna (a takie ryzyko istnieje), aplikacja również będzie podawać błędne wyniki. Narzędzie z pewnością będzie wymagać dalszych prac.
