Człowiek może żyć nawet 20 tys. lat. Kto i jak chce oszukać śmierć?

Zrobiłem kilka obliczeń i odkryłem, że gdybyśmy mogli wyleczyć ludzkie starzenie się, średnia długość ludzkiego życia wynosiłaby ponad tysiąc lat – powiedział „Scientific American”. – Ale maksymalna długość życia, z wyjątkiem wypadków i gwałtownej śmierci, może wynosić nawet 20 tys. lat.

Magalhães przyznaje, że wystarczy przeprojektować naszą biologię, aby wyeliminować raka i uniknąć szkodliwych działań naszego kodu genetycznego. Myśli, że kiedyś to nam się uda.

Kluczowy Pol

Niemieccy naukowcy są coraz bliżej zapanowania nad procesem regeneracji komórek, co mogłoby w przyszłości wydłużyć życie ludzi. Eksperymenty na zwierzętach przyniosły obiecujące wyniki.

Wraz ze starzeniem się wzrasta tempo transkrypcji genów w ludzkich ciałach. Jest to proces, w którym nasze organizmy tworzą kopię RNA sekwencji DNA. Jest to niezwykle ważny proces, ponieważ jest głównym regulatorem poziomu białka. Niestety „maszyna” odpowiedzialna za wykonanie tego bezbłędnego procesu staje się coraz bardziej niechlujna wraz z wiekiem. Według portalu Interesting Engineering zespół 26 naukowców z sześciu laboratoriów zbadał zmiany w procesie transkrypcji w wielu różnych tkankach muszek owocowych, myszy, szczurów oraz ludzi. Proces ten ma kluczowe znaczenie, ponieważ utworzona kopia RNA, zwana informacyjnym RNA (mRNA), przenosi informację genetyczną potrzebną do wytworzenia białek w komórce. mRNA przenosi informacje z DNA w jądrze komórki do cytoplazmy, gdzie wytwarzane są białka.

Naukowcy doszli do wniosku, że średnia prędkość transkrypcji wzrasta wraz z wiekiem u wszystkich gatunków. „Maszyna” odpowiedzialna za dokonywanie transkrypcji, zwana Pol II, popełnia coraz więcej błędów wraz z wiekiem, co prowadzi do powstawania błędnych kopii naszych genów, co może prowadzić do chorób takich jak rak. Kiedy proces Pol II przyspiesza, popełnia więcej błędów, a wtedy sekwencja nowej komórki nie jest już identyczna z sekwencją pierwotnego genomu. „Konsekwencje są podobne do tych, które występują w przypadku mutacji w samym genomie” – powiedział dr Andreas Beyer, główny badacz programu. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy są w stanie spowolnić prędkość Pol II i zmniejszyć liczbę niedoskonałych kopii genów. Zmodyfikowali genetycznie myszy, muszki owocówki i dżdżownice, manipulując wydzielanie insuliny, a także przestawiając je na niskokaloryczna dietę. I okazało się, że w obu przypadkach prędkość PoI II spadła i w konsekwencji powstało mniej błędów w mRNA. Zmodyfikowane owady żyły od 10 do 20 procent dłużej niż ich niezmodyfikowane odpowiedniki.

Od drożdży do człowieka

Nad okiełznaniem komórek pracuje też zespół naukowców z Uniwersytetu kalifornijskiego w San Diego (UCSD). Opracował już sposób na przeprogramowanie komórek, który pozwala na zatrzymanie naturalnego procesu starzenia. Badacze wykorzystali biologię syntetyczną, która jest połączeniem biologii molekularnej i inżynierii używanej do projektowania i tworzenia sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych, by zatrzymać naturalny proces starzenia się.