Sztuczna inteligencja ochroni przed kolejną pandemią? Pracują nad szczepionkami

Szczepionki szybciej trafią do pacjentów

Nowa metoda obliczeniowa nie musi dokładnie wiedzieć, gdzie i w jaki sposób uzyskano każdy zestaw danych. Zamiast tego uczenie maszynowe ma określić, które zbiory danych mają te same podstawowe wzorce. A następnie jak podobne są do siebie te dane. Z czasem te porównania mogą ujawnić spójne zasady odpowiedzi immunologicznych – wzorce, które są trudne do wykrycia w wielu rozproszonych zbiorach danych. Na przykład badacze mogliby zaprojektować lepsze szczepionki, dokładnie sprawdzając, w jaki sposób ludzkie przeciwciała celują w białka wirusowe.

Nowa metoda jest również wystarczająco dokładna, aby zapewnić naukowcom pewność co do ich przewidywań. To oznacza krótszy okres żmudnych badań i testów. Szczepionki będą szybciej trafiać do pacjentów, co będzie szczególnie ważne podczas kolejnej, ewentualnej pandemii.