Polski wynalazek to rewolucja dla cukrzyków. Wystarczy ślina

Fundusz VC Link zainwestował w rodzimą spółkę, która opracowuje technologię do nieinwazyjnego monitorowania poziomu substancji biochemicznych w organizmie, takich jak m.in. glukoza czy mleczany. Polski wynalazek jest w stanie zastąpić np. większość współczesnych glukometrów, które wymagają nakłucia palca, co zazwyczaj wiąże się z dyskomfortem pacjentów. Technologia od IQ Biozoom umożliwia badanie poziomu biomarkerów z laboratoryjną dokładnością jedynie na podstawie analizy śliny. Taki zabieg można wykonać w dowolnym miejscu, całkowicie w sposób nieinwazyjny i bezbolesny.

Perspektywiczna branża

Za innowacyjnym rozwiązaniem stoi spółka ze Stalowej Woli, finalista m.in. prestiżowego konkursu EIT Health czy MIT Enterprise Forum CEE. Kierowana przez Dorotę Dardzińską firma opracowała autorską technologię, która ma potencjał zastosowania na masową skalę w diagnostyce. W start-upie przekonują, iż to unikatowe rozwiązanie.

– Technologia IQ Biozoom to światowa awangarda nowoczesnej medycyny. Dysponujemy świetnym zespołem B+R, a dodatkowo mamy możliwość współpracy z naukowcami m.in. z University of Cambridge, University of Surrey, Kochi University of Technology. Na współpracę z nami otwarte są także jednostki kliniczne, takie jak Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie czy Addenbrooke’s Hospital w Cambridge – wylicza Dardzińska. I zaznacza, że technologia została zgłoszona już do ochrony patentowej na terenie Europy, Chin i USA.

Spółka jest obecnie w trakcie pierwszej rundy inwestycyjnej. Wartość transakcji z udziałem VC Link nie została ujawniona. W start-upie wyjaśniają, że za środki uzyskane z kolejnej inwestycji firma chce osiągnąć gotowość wdrożeniową dla testów na glukozę i mleczany oraz ruszyć z certyfikacją urządzeń. Plan zakłada ponadto rozwijanie prace nad detekcją kolejnych substancji biochemicznych i wdrażanie rozwiązań z partnerami medycznymi.