Polski start-up da pacjentom szybki dostęp do badań. Nowy wymiar diagnostyki

– Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie dają nowe modele AI. Postrzegamy je jako szansę, AI może bowiem pomóc w odczycie obrazu i diagnozie typowych przypadków – tłumaczy Krysmann. I zastrzega, że zaawansowane algorytmy nie zastąpią jednak lekarza w rozmowie z pacjentami, konsultacjach z innymi lekarzami, obsłudze sprzętu czy postawieniu skomplikowanej diagnozy.

– Radiolodzy są i bardzo długo pozostaną więc niezastąpieni, a rozwój technologiczny może i powinien zostać wykorzystany do usprawnienia ich pracy – dodaje.

Technologia jak most

Współzałożyciele Teleradiusa mają wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. Krysmann przez kilkanaście lat była menedżerką w spółce Tomma Diagnostyka Obrazowa, działającej na rynku diagnostyki obrazowej, z kolei Rafał Kazimierczuk od lat wspiera podmioty medyczne w zarządzaniu projektami informatycznymi – współpracował m.in. z takimi placówkami jak Szpital Specjalistyczny w Wałbrzychu i EMC Instytut Medyczny we Wrocławiu. – Problemy w obszarze radiologii, z jakimi borykają się placówki zdrowia i pacjenci, znamy od podszewki – przekonuje Kazimierczuk. – To doświadczenie pozwoliło nam stworzyć produkt, który wychodzi naprzeciw potrzebom wszystkich zainteresowanych, tj. zarówno podmiotów medycznych i pacjentów, jak i radiologów. Obecnie współpracujemy z kilkudziesięcioma specjalistami, do końca roku chcielibyśmy co najmniej podwoić ich liczbę – dodaje.

W 2022 r. wartość globalnego rynku teleradiologii szacowano na 2,5 mld dol. Wedle prognoz do 2030 r. urośnie on o ok. 13 proc. – Rozwój technologii w medycynie umożliwia podniesienie standardów, a nowe rozwiązania przekładają się na rzeczywiste korzyści dla branży i pacjentów. W obliczu globalnych wyzwań zdrowotnych inwestycje w technologię stają się mostem łączącym nas z lepszą i bardziej dostępną opieką – komentuje Maciej Kosuń, menedżer w THCP.