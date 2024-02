Sztuczna inteligencja wyłapie szczury. Polacy uratują miasta

Szczurołap AI pilnie potrzebny

System wrocławskiej firmy jest w stanie określić wielkość populacji szczurów i zbadać stan każdej stacji. Informacje te są następnie analizowane przez sztuczną inteligencję, a odpowiedni komunikat wysyłany jest do pracownika. Jak przekonuje Edward Puławski, pozwala to na podejmowanie działań w czasie rzeczywistym – i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. – W ten sposób miasta otrzymają m.in. wiedzę, czy problem szczurów narasta, czy maleje, a firmy deratyzacyjne dostaną oręż do optymalizacji swoich działań – obniżenia kosztów i zwiększenia skuteczności – wylicza założyciel Owl Sentry.

Jak zapewnia, polska platforma jest w stanie ograniczyć czas obsługi pułapek o 70, a nawet do 95 proc. – Samodzielnie kontroluje ona m.in. skuteczność zwalczania szkodników, stan przynęt, zabrudzenie pułapek oraz obsługę. Jest skonstruowana w taki sposób, aby jedna osoba siedząca przed komputerem mogła w czasie rzeczywistym nadzorować milion stacji deratyzacyjnych – komentuje Puławski. – Dzięki temu pracownicy będą mogli skoncentrować się na interwencjach tylko tam, gdzie jest to faktycznie potrzebne i zrobią to znacznie szybciej – kontynuuje.

Start-up rozmawia o swoim innowacyjnym systemie „szczurołapa AI” z firmami deratyzacyjnymi z wielu krajów, w tym z Wielkiej Brytanii. W spółce podkreślają, że zainteresowanie tym projektem jest bardzo duże. – To pokazuje nam, jak pilna jest potrzeba, wręcz wyczekiwanie na taką technologię – twierdzi Edward Puławski.

Szczury są gatunkiem inwazyjnym z północnej Azji – ich pierwotnym domem były lasy oraz krzewiaste lub podmokłe tereny. Dziś miliony tych stworzeń okupuje miasta. Te ogromne populacje stanowią poważne wyzwanie: powodują straty materialne, roznoszą groźne choroby, a przy tym są obciążeniem dla lokalnych ekosystemów (zjadają niemal wszystko, co zdołają, w tym m.in. ptasie jaja i pisklęta).