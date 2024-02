Polska firma zalewa świat pudełkami. Biznes nakręcany przez e-commerce

Start-up z podwarszawskiego Brwinowa, który stworzył cały ekosystem dla firm z branży e-commerce, ma imponujące plany – chce rozszerzyć zasięg swojej platformy o kolejne rynki, by stać się liderem w swojej kategorii w Europie. W plany firmy Boxmarket, bo o niej mowa, uwierzyli już inwestorzy. Dzięki pozyskanym niedawno 2 mln zł od funduszu Tar Heel Capital Pathfinder (THCP) spółka może zacząć realizować te ambitne zamierzenia.

– Pozyskane pieniądze przeznaczymy m.in. na kolejne inwestycje w IT i dalszą digitalizację procesów, a także wzmocnienie działań marketingowych nakierowanych na zwiększenie skali sprzedaży, zarówno w Polsce, jak i za granicą – tłumaczy Kamil Karasiński, prezes Boxmarketu.

Zaczęli od tekturowych opakowań

Start-up zbudował sklep internetowy z niezbędnymi produktami do profesjonalnej wysyłki towarów. Chodziło o to, by e-sprzedawca mógł wygodnie oraz estetycznie pakować swoje produkty, a także realizować indywidualne potrzeby klientów. Projekt, za którym stoją Karasiński i Krzysztof Rusin, ma więc usprawniać procesy magazynowe i oszczędzać czas związany z pakowaniem produktów do wysyłki. Firma nie ukrywa, że chce wygryźć spory kawałek wartego ok. 60 mld zł rodzimego rynku opakowań.

Właśnie minęło dziesięć lat od czasu, gdy narodził się pomysł na ten biznes. W 2013 r. Rusin wymyślił sobie, że zbuduje firmę produkującą tekturowe opakowania. Potem sprawy potoczyły się dość szybko. Pozyskanie pierwszego dużego klienta (Showroom) pozwoliło myśleć o szybkim rozwoju. Zaraz przyszedł kolejny znaczący kontrakt (ze spółką Drei-V GmbH). Start-up, który zaczynał jako Box Maker, a dziś funkcjonuje pod logo Boxmarket, rósł w oczach. Napędzał go rosnący w dwucyfrowym tempie rynek e-commerce. Dziś nad Wisłą jest już ok. 60 tys. sklepów internetowych, a – według prognoz – wartość całego polskiego rynku e-handlu do roku 2027 wzrośnie do 187 mld zł (dla porównania w 2021 r. był to poziom o 94 mld zł niższy).