Koniec rodzinnej wojny o to, czego słuchać. Wielkie zmiany w samochodach

Spory o to, czego słuchać podczas jazdy autem, to stały obrazek naszej codzienności. O tym, jaki dźwięk płynie z głośników, decyduje przeważnie kierowca bądź jeden z pasażerów, nierzadko najmłodszy. Niezależnie od tego, kto to jest, pozostali tracą przyjemność z jazdy. Powstaje jednak technologia, która ma w prosty sposób zakończyć te spory – Android Automotive Operating System (AAOS) umożliwi indywidualny wybór słuchanej muzyki. Software house’y na całym świecie prześcigają się w tworzeniu nowoczesnych platform opartych na AAOS, które w zaawansowany sposób przetwarzają dźwięk w autach.

Wielostrefowość w każdym samochodzie

Jednym z takich podmiotów, który zajął się tą technologią, jest Tietoevry. To globalny gracz, który działa w 90 krajach i zatrudnia ok. 24 tys. pracowników. W naszym kraju ma ponad 1 tys. pracowników w oddziałach w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Gliwicach i Poznaniu. I to właśnie rodzimi inżynierowie pochylają się nad rozwiązaniem problemu z dźwiękiem w pojazdach. Jak wyjaśnia Piotr Krawczyk, szef zespołu inżynierów Tietoevry, możliwości zastosowania AAOS są ogromne. – To przyszłość branży motoryzacyjnej. Jesteśmy na początku drogi – zaznacza. – Rozwiązania, nad którymi pracujemy, umożliwią kierowcom sterowanie aplikacjami za pomocą komend głosowych, gestów czy odpowiednich przycisków nawigacyjnych – tłumaczy.

Według niego dzięki temu kierowcy już wkrótce będą mogli dokonywać nawet decyzji zakupowych, nie odwracając oczu od jezdni. Jak podkreśla, w tym procesie ważny jest dźwięk. – Z jednej strony chcemy, by pasażerowie mogli swobodnie korzystać ze swoich ulubionych aplikacji, z drugiej strony nie może to zakłócać koncentracji kierowcy – tłumaczy.

Według niego czasy, w których wszyscy inni musieli się dostosowywać do tego, czego słucha się w aucie, odejdą do przeszłości. – AAOS da możliwość indywidualnego wyboru muzyki przez każdego z pasażerów i do tego słuchania jej w dobrej jakości – przekonuje Krawczyk.