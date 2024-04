Klikasz i kupujesz to, co widzisz w TV. Pomoże polska sztuczna inteligencja

– Z tym ostatnim weszliśmy we współpracę przy premierze filmu „Różyczka 2”. Pokazaliśmy w naszej aplikacji wszystkie stylizacje i reklamę na premierze mówiącą, że mamy w aplikacji produkty inspirowane filmem. Nikt wcześniej na świecie tego nie zrobił – tłumaczy prezes Insbuy. – Mamy ponad 30 firm, z którymi współpracujemy i dla których stworzyliśmy specjalną sekcję – kontynuuje.

Jak tłumaczy, spółka jest „prawdziwym” start-upem. – Testujemy nowe rozwiązania na rynku. Jesteśmy prekursorami w tej dziedzinie – przekonuje Mikołaj Krzemiński.

Czas na globalną ekspansję

Toruńska firma może pochwalić się tym, że dostała się do akceleratora 500 Startups Aichi w Japonii. Teraz otwiera oddział i wchodzi we współpracę z TV Tokyo (lokalna telewizja docierająca do 7 mln widzów) oraz NTT Docomo (duży japoński operator telefonii komórkowej). Spółka współpracuje również z dużymi partnerami w Niemczech (koncern Pro7Sat1) i za oceanem (Warner Discovery). Nad Wisłą kooperowała zaś m.in. z TVP (przy 15. sezonie serialu „Rodzinka.pl”).

Jak zaznacza Krzemiński, Insbuy jest narzędziem do generowania tzw. leadów z dowolnej treści wideo do lokalnych marketplaców. I to dlatego konkurencji upatruje w reklamach Google, Meta, TikTok. Jego zdaniem skuteczność polskiego rozwiązania jest jednak większa. – Konwersja z naszych leadów na sprzedaż u naszych klientów sięga powyżej 6 proc., a ruch kupowany z reklam Google’a lub Mety konwertuje na poziomie 1–1,5 proc. – przekonuje.

Insbuy używa technologii AI picture recognition, która wykrywa obiekty ze skanowanego wideo. Wkrótce firma zastosować ma zaś AI do generowania tzw. screenshotów z programów interesujących użytkownika (czy to z telewizji linearnej, VOD, czy z platform streamingowych lub internetowych, jak m.in. YouTube bądź TikTok).