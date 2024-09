Polacy schłodzą rozgrzany świat. Kluczem jest farba

– Cieszy mnie fakt, że młodzi inżynierowie wykorzystują nowoczesne technologie do tworzenia innowacyjnych wynalazków odpowiadających na pilne potrzeby współczesnego świata. Ich kreatywność, a jednocześnie wykorzystywanie skutecznych i opartych na wiedzy naukowej rozwiązań są dowodem na to, że przyszłość inżynierii jest w dobrych rękach – komentuje Andrzej Pakuła, inżynier marki Dyson.

Kuuler został właśnie zwycięzcą polskiego etapu międzynarodowego konkursu organizowanego przez sir Jamesa Dysona. Jury konkursu jest przekonane, iż ten wynalazek może w realny sposób przyczynić się do zmniejszenia odczuwanych społecznie skutków rosnącej na świecie temperatury. Już teraz bowiem, jak wynika ze statystyk, aż 30 proc. ludzi na Ziemi zmaga się z ekstremalnymi upałami (a szacuje się, iż do końca wieku ten odsetek wzrośnie do 66 proc.). W konsekwencji popyt na klimatyzację w ciągu kolejnych 25 lat ma się zwiększyć nawet o 400 proc., co tylko zwiększy emisje i pogłębi problem globalnego ocieplenia.

Ruszy pierwszy pilotaż

Technologia Kuulera może stanowić odpowiedź na ten problem. Opiera się ona na odbiciu promieniowania światła słonecznego zarówno w spektrum widzialnym, jak i podczerwieni z zakresu ok. 7–10 um. Skuteczność wynalazku bazuje na zastosowaniu specjalnej farby pokrywającej panele, stworzonej z wykorzystaniem molekuł BaSO4 w odpowiednim rozmiarze. To działka, za którą w zespole odpowiada dr Marta Michalska-Domańska. Na co dzień kieruje ona zespołem badawczym w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. W Kuulerze odpowiada za ustabilizowanie procesu wytwarzania farby oraz prace nad jej efektywnością.

Farba w projekcie jest kluczowa. Dzięki niej podczerwień „przechodzi” przez powietrze, nie ogrzewając go, co powoduje zwiększone rozpraszanie ciepła. To z kolei sprawia, że powierzchnia farby pozostaje chłodniejsza od temperatury otoczenia. Proste i skuteczne. A do tego skalowalne, gdyż pokryte nią panele mogą zostać podpięte do większości systemów klimatyzacyjnych istniejących na rynku. Kuuler szykuje się do pilotażu z partnerem komercyjnym. Po jego zakończeniu wiadomo już, że zespół usiądzie do rozmów z inwestorami. Tym zajmie się już Agnieszka Biskup-Żbikowska, czwarty członek zespołu. Odpowiada ona bowiem za strategię rozwoju firmy, pozyskiwanie finansowania i kontakty z partnerami.

16 października zostanie ogłoszona międzynarodowa lista 20 najlepszych innowacji w ramach konkursu o nagrodę Jamesa Dysona. Finalista wyłoniony zostanie 13 listopada.