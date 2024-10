Koniec leżanek. Badanie serca będą bardziej mobilne, wygodne i skuteczne

Fundusz Smartlink Partners zainwestował 2,8 mln zł w spółkę WearLinq. To producent sprzętu medycznego zza oceanu, działający w branży kardiologicznej. Ten tzw. medtech przyciągnął uwagę swoim nowatorskim rozwiązaniem do zdalnego monitorowania pracy serca – system od WearLinq ma z jednej strony skuteczniej wykrywać zaburzenia rytmu serca, a z drugiej wpływać na obniżenie ogólnych kosztów opieki zdrowotnej.

WearLinq ma potencjał wyparcia konkurentów

Wearlinq rozwija swój innowacyjny produkt w Rockville w stanie Maryland w USA. Chodzi o minimalistyczne urządzenie o nazwie eWave, które prowadzi monitoring metodą Holtera. Urządzenie wraz z aplikacją umożliwia dostęp do danych o pomiarze EKG przez całą dobę i to w czasie rzeczywistym. Autorskie urządzenie – o rozmiarze pudełka zapałek – mocuje się za pomocą elastycznego plastra naklejanego na klatkę piersiową badanego. Zapewnia ono 6-kanałowy pomiar parametrów, uzyskując szczegółowy, wysokiej jakości i wielowymiarowy obraz pracy serca. W WearLinq przekonują, iż narzędzie do mobilnej telemetrii serca, dzięki bezprzewodowej komunikacji, zapewnia dużą wygodę, oferując większą niż u konkurencji wartość diagnostyczną. Dedykowana do eWave aplikacja ułatwia, zarówno pacjentom, jak i lekarzom, korzystanie z danych dostępnych „od ręki”. Co istotne, nowatorskie urządzenie jest wydajne – jedno ładowanie zapewnia aż pięć dni pracy.

– WearLinq posiada umowę licencyjną z uniwersytetem Stanforda, skąd wywodzą się założyciele spółki, gdzie ich poznałem, produkt ma certyfikat FDA i posiada możliwość refundacji testów medycznych, co umożliwia finansowanie z ubezpieczeń medycznych na ogromnym rynku USA – tłumaczy Bartek Kurylak, partner Smartlink Patners, polskiego funduszu powołanego w ub.r. przez JRH ASI (dawniej JR Holding).

Kurylak twierdzi, iż szybki wzrost sprzedaży notowany przez spółkę świadczy o tym, że produkt jest dostosowany do potrzeb rynkowych. – Prognozy wzrostu i wypierania dużych konkurentów przez wWave są obiecujące – dodaje.