Znamy laureatów e-Commerce Polska Awards 2025!

17 września 2025r. w zabytkowym Dworze w Tomaszowicach pod Krakowem odbyła się XIII edycja Gali e-Commerce Polska Awards – najważniejszego konkursu branży handlu cyfrowego w Polsce. W otoczeniu historycznych murów i w obecności kluczowych decydentów oraz innowatorów sektora ogłoszono zwycięzców, którzy udowodnili, że polski e-commerce jest nie tylko dynamiczny, ale także światowej klasy.

Publikacja: 29.09.2025 13:07

Znamy laureatów e-Commerce Polska Awards 2025!

Foto: Mat. Partnera

Patronat Rzeczpospolitej

Gala zgromadziła setki przedstawicieli branży, a uroczystość poprzedziło wydarzenie edukacyjne Szkoła Gospodarki Cyfrowej: Cyfryzacja MŚP. Kulminacyjnym punktem wieczoru było ogłoszenie laureatów prestiżowych statuetek, w tym tytułu BEST IN – wyróżnienia dla najlepszego z najlepszych. To prawdziwa liga mistrzów polskiego e-commerce, w której mierzą się najbardziej ambitne i innowacyjne projekty.

Już na samym początku wieczoru emocje były na bardzo wysokim poziomie – Galę otworzyła Anastazja Buryanova, koordynatorka tegorocznej edycji konkursu, odczytując list od Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, Patrycji Sass-Staniszewskiej. W swoim liście Prezes zwróciła uwagę, że gala to nie tylko nagrody i statuetki, ale przede wszystkim celebracja odwagi, innowacyjności i konsekwencji polskich przedsiębiorców. Podkreśliła znaczenie równych zasad gry na rynku – inicjatywy „Taki Sam Start” – dzięki której zarówno małe sklepy internetowe, jak i duże platformy sprzedażowe mogą rozwijać się w uczciwym, inkluzywnym ekosystemie. Wskazała także na kluczową rolę MŚP w budowaniu lokalnych społeczności i rozwoju całej branży cyfrowej. Jej słowa wywołały wśród gości poczucie dumy i refleksji nad przyszłością e-commerce w Polsce. Warto też wspomnieć o nagrodzie specjalnej Best of Business Growth, która trafiła do Orlen Paczki. To wyróżnienie podkreśla rolę przedsiębiorstw, które w krótkim czasie potrafiły osiągnąć imponujące wyniki i stać się inspiracją dla całej branży.

Partnerami Głównymi tegorocznej edycji byli Allegro, Przelewy24 oraz Mastercard. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Bartłomieja Pejo, Posła na Sejm i Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii . Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała kancelaria Olesiński i Wspólnicy. To dzięki ich wsparciu wydarzenie mogło ponownie zyskać rangę prawdziwego święta polskiego e-commerce. Poznaj tegorocznych Laureatów: Kategorie dla podmiotów e-commerce: Design & Usability (Design roku) – podmioty średnie i duże

·        ALAB laboratoria  

Best campaign – podmioty średnie i duże

·        Answear.com

Best in omnichannel – podmioty średnie i duże

·        Empik

Best on mobile – podmioty średnie i duże

·        DOZ

Best in crossborder – podmioty średnie i duże

·        LOT

Best in e-commerce B2B – podmioty małe

·        Koceo

Best in e-commerce B2B – podmioty średnie i duże

·        Univio & SIG

Best e-commerce retailer – podmioty średnie i duże

·        Rainbow

Best Sustainability Initiative – podmioty średnie i duże

·        Answear.com

Best adaptation to new digital reality B2C – podmioty małe

·        Media4U &  Tomasz Kaczmarczyk "Kolor Plus Studio"

Best adaptation to new digital reality B2C – podmioty średnie i duże

·        Decathlon

Best e-commerce loyalty program – podmioty średnie i duże

·        Allegro SMART!

Best producer in e-commerce – podmioty małe

·        Habarri

Kategorie dla podmiotów e-usługi:

Best logistic tool

·        Orlen Paczka

Best omnichannel tool/technology/service

·        Spyrosoft eCommerce

Best automatization tool/technology in e-commerce

·        Univio

Best e-commerce B2B tool/technology/service

·        PragmaGO

Best tool for e-commerce

·        Sublime

Best personalization tool for e-commerce

·        Vecton & Bloomreach

Kategorie dla podmiotów e-finanse:

Best e-banking implementation

·        mBank & mZakupy

Innovative e-payment solution

·        Worldline Financial Services (Europe) & STP Polska

Best online insurer

·        ERGO Hestia

Best B2C e-payment solution

·        Przelewy24 & BetterPos

BEST IN

·        DOZ

Wyróżnienia

       Decathlon

       Ideo Force

       Moraj

 

Lista laureatów dostępna jest na także stronie: https://ecpawards.pl/laureaci

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim firmom, które podjęły wyzwanie i stanęły w tegorocznym konkursie!

Patronat Rzeczpospolitej

e-Commerce Polska Awards

