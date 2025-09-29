Znamy laureatów e-Commerce Polska Awards 2025!

Aktualizacja: 29.09.2025 16:46 Publikacja: 29.09.2025 13:07
Partnerami Głównymi tegorocznej edycji byli Allegro, Przelewy24 oraz Mastercard. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym przez Bartłomieja Pejo, Posła na Sejm i Przewodniczącego Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii . Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała kancelaria Olesiński i Wspólnicy. To dzięki ich wsparciu wydarzenie mogło ponownie zyskać rangę prawdziwego święta polskiego e-commerce. Poznaj tegorocznych Laureatów: Kategorie dla podmiotów e-commerce: Design & Usability (Design roku) – podmioty średnie i duże
· ALAB laboratoria
Best campaign – podmioty średnie i duże
· Answear.com
Best in omnichannel – podmioty średnie i duże
· Empik
Best on mobile – podmioty średnie i duże
· DOZ
Best in crossborder – podmioty średnie i duże
· LOT
Best in e-commerce B2B – podmioty małe
· Koceo
Best in e-commerce B2B – podmioty średnie i duże
· Univio & SIG
Best e-commerce retailer – podmioty średnie i duże
· Rainbow
Best Sustainability Initiative – podmioty średnie i duże
· Answear.com
Best adaptation to new digital reality B2C – podmioty małe
· Media4U & Tomasz Kaczmarczyk "Kolor Plus Studio"
Best adaptation to new digital reality B2C – podmioty średnie i duże
· Decathlon
Best e-commerce loyalty program – podmioty średnie i duże
· Allegro SMART!
Best producer in e-commerce – podmioty małe
· Habarri
Kategorie dla podmiotów e-usługi:
Best logistic tool
· Orlen Paczka
Best omnichannel tool/technology/service
· Spyrosoft eCommerce
Best automatization tool/technology in e-commerce
· Univio
Best e-commerce B2B tool/technology/service
· PragmaGO
Best tool for e-commerce
· Sublime
Best personalization tool for e-commerce
· Vecton & Bloomreach
Kategorie dla podmiotów e-finanse:
Best e-banking implementation
· mBank & mZakupy
Innovative e-payment solution
· Worldline Financial Services (Europe) & STP Polska
Best online insurer
· ERGO Hestia
Best B2C e-payment solution
· Przelewy24 & BetterPos
BEST IN
· DOZ
Wyróżnienia
● Decathlon
● Ideo Force
● Moraj
Lista laureatów dostępna jest na także stronie: https://ecpawards.pl/laureaci
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim firmom, które podjęły wyzwanie i stanęły w tegorocznym konkursie!
Gala zgromadziła setki przedstawicieli branży, a uroczystość poprzedziło wydarzenie edukacyjne Szkoła Gospodarki Cyfrowej: Cyfryzacja MŚP. Kulminacyjnym punktem wieczoru było ogłoszenie laureatów prestiżowych statuetek, w tym tytułu BEST IN – wyróżnienia dla najlepszego z najlepszych. To prawdziwa liga mistrzów polskiego e-commerce, w której mierzą się najbardziej ambitne i innowacyjne projekty.
Już na samym początku wieczoru emocje były na bardzo wysokim poziomie – Galę otworzyła Anastazja Buryanova, koordynatorka tegorocznej edycji konkursu, odczytując list od Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej, Patrycji Sass-Staniszewskiej. W swoim liście Prezes zwróciła uwagę, że gala to nie tylko nagrody i statuetki, ale przede wszystkim celebracja odwagi, innowacyjności i konsekwencji polskich przedsiębiorców. Podkreśliła znaczenie równych zasad gry na rynku – inicjatywy „Taki Sam Start” – dzięki której zarówno małe sklepy internetowe, jak i duże platformy sprzedażowe mogą rozwijać się w uczciwym, inkluzywnym ekosystemie. Wskazała także na kluczową rolę MŚP w budowaniu lokalnych społeczności i rozwoju całej branży cyfrowej. Jej słowa wywołały wśród gości poczucie dumy i refleksji nad przyszłością e-commerce w Polsce. Warto też wspomnieć o nagrodzie specjalnej Best of Business Growth, która trafiła do Orlen Paczki. To wyróżnienie podkreśla rolę przedsiębiorstw, które w krótkim czasie potrafiły osiągnąć imponujące wyniki i stać się inspiracją dla całej branży.
