Polska akwizycja w Finlandii. Start-up z miliarderem na pokładzie zaczyna ekspansję

Rodzima firma technologiczna SALESmanago przejęła fińskiego rywala – Leado. Jak wskazuje polska spółka, to lokalny potentat w zakresie nowoczesnych rozwiązań marketingowych, a akwizycja, będąca ważnym ruchem na europejskim rynku mar-tech, to krok w stronę umacniania jej międzynarodowej pozycji. Choć już dziś SALESmanago jest zaliczany do ścisłego grona wiodących graczy na rynku oprogramowania dla średnich przedsiębiorstw sektora e-commerce na Starym Kontynencie.

Rafał Brzoska zainwestował w spółkę

Ostatnie miesiące dla krakowskiej spółki są wyjątkowe. Po pierwsze z fotela prezesa, po 13 latach, zrezygnował Grzegorz Błażewicz. Założyciel start-upu, który do inwestycji w spółkę przekonał Rafała Brzoskę, twórcę InPostu, zdecydował się odsunąć w cień (nadal będzie jednak w firmie, ale już w roli członka rady nadzorczej oraz inwestora). Stery przejął Brian Plackis-Cheng.

Po drugie, przeprowadzono akwizycję fińskiej firmy. To jeden z kolejnych tw. kamieni milowych w rozwoju SALESmanago (takim wcześniej była np. wspomniana inwestycja Brzoski w 2014 r. czy wejście kapitałowe w 2016 r. wiodącego w regionie fundusz private equity 3TS Capital Partners). Fuzja z Leadoo, czyli fińskim pionierem konwersji online, oznacza bowiem dla tej krakowskiej firmy dostęp do portfolio ponad 3 tys. klientów. Ale atutów transakcji jest więcej.

– W obliczu rosnącej fragmentacji rynku mar-tech dostarczamy średniej wielkości firmom e-commerce kompleksowe, a jednocześnie proste w użyciu narzędzie. Łącząc siły z Leadoo, tworzymy platformę, która nie tylko zwiększa sprzedaż, ale fundamentalnie zmienia sposób, w jaki marki budują relacje ze swoimi klientami – tłumaczy Plackis-Cheng. I podkreśla, że to kolejny krok w stronę realizacji strategii, która zakłada, że SALESmanago zostania liderem europejskiego sektora tzw. Customer Engagement Platform (CEP).

Ekspansja SALESmanago za granicą

SALESmanago działa w branży SaaS (oprogramowanie jako usługa), głównie w segmencie średnich przedsiębiorstw e-commerce. Dzięki ostatniemu przejęciu rozszerzy zasięg geograficzny o kluczowe rynki w północnej części kontynentu. Jak wyjaśniają w spółce, dzięki zintegrowaniu z fińską platformą powstało narzędzie oferujące „zaawansowaną personalizację, precyzyjną identyfikację i segmentację potencjalnych klientów sklepów internetowych oraz skuteczną konwersję” odwiedzających w kupujących. Już teraz SALESmanago obsługuje ponad 158 mld transakcji miesięcznie, a z rozwiązań Polaków korzystają choćby takie marki, jak Victoria’s Secret, iSpot, Komputronik czy 4F.