Polska firma pomoże pozyskać kluczowy surowiec. Wielka nadzieja medycyny

Czy systemy AI mogą ratować życie pszczół, a przy tym pomagać w zbieraniu ich jadu? Kierowana przez Piotra Wołąsewicza spółka Generationis.ai pokazała, że jest to możliwe. Opolski start-up, wspólnie ze Strength by Nature, firmą Huberta Simonidesa, opracował system, w którym zaawansowane algorytmy pozwalają obserwować i modelować zachowania pszczół tak, by wiedzieć: jak i kiedy najlepiej pozyskiwać jad. Co więcej, ten rodzimy projekt AI umożliwia precyzyjną kontrolę składu biochemicznego oraz zarządzanie procesem ekstrakcji i syntezy. „To AI na serio, nie do gadania, nie do generowania zdjęć kotów w internecie, tylko do realnej zmiany w farmacji i biotechnologii” – napisał na LinkedIn prezes Generationis.ai.

Podobnych przykładów nowatorskiego zastosowania sztucznej inteligencji nad Wisłą jest więcej.

Parkinson i Alzheimer na celowniku AI

Jad pszczeli to nie tylko środek odstraszający, wykorzystywany przez te owady – stanowi on bowiem jeden z najbardziej wartościowych surowców w medycynie. Dotąd pozyskiwanie go odbywało się w sposób mało efektywny, często nieekologiczny. Sztuczna inteligencja ma to zmienić. Jak wskazuje Piotr Wołąsewicz, dzięki AI można standaryzować i precyzyjnie pozyskiwać kluczowe bioaktywne peptydy: melitynę (naturalny pogromca bakterii i wirusów, a do tego potencjalny składnik nowych terapii przeciwnowotworowych) oraz apaminę (obiecująca substancja w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, jak m.in. parkinson i alzheimer). Opolska firma liczy, że dzięki jej innowacyjnej technologii farmacja dostanie czystsze i skuteczniejsze składniki leków. A, co nie jest bez znaczenia, wszystko to bez nadmiernego eksploatowania samych pszczół.

„Pszczoły dają więcej jadu, ale żyją i mają się świetnie. A my, zamiast je stresować, wykorzystujemy sztuczną inteligencję, żeby wszystko działało dokładniej, wydajniej i w zgodzie z naturą” – tłumaczy szef Generationis.ai w mediach społecznościowych.