Polacy znaleźli sposób na boty. Potężna niechęć społeczeństwa

Polska spółka, która dostarcza technologie zwiększające efektywność, a przy tym – jak wyjaśnia prezes Welyo – mające jednocześnie pomagać tworzyć „wartościowe i spersonalizowane relacje z klientami”, zamierza namieszać na tym rynku. Tylko nad Wisłą to sektor, który wyceniany jest na 420 mln zł. Już dziś Welyo ma w nim spory udział (w 2023 r. spółka miała niemal 43 mln zł przychodu). A teraz szykuje się do rynkowej ekspansji. A jest się o co bić, bo polski rynek CCaaS (z ang. Contact Center as a Service, a więc centrum kontaktu klienta oferowanego firmom jako usługa) rośnie średnio o przeszło 15 proc. rocznie. W efekcie jego wartość do 2028 r. ma sięgnąć nawet 750 mln zł.

Krótszy czas czekania i lepsze doświadczenia konsumentów

Welyo to nowa marka na rynku, ale kryje się za nią biznes, który na rynku contact center ma już długie doświadczenie. Brand powstał bowiem po połączeniu Focus Telecom z Systell. Pierwsza z firm to znany gracz z portfela MCI Capital (w 2023 r. MCI za 80 mln zł objął większość udziałów). W 2024 r. Focus Telecom połączył siły z poznańską firmą Systell. Oba podmioty to producenci oprogramowania CCaaS, którzy po fuzji obsługują ponad 2 tys. firm z Polski i zagranicy. Welyo dodaje gazu i liczy, że nowe możliwości otworzy przed spółką właśnie AI. Powołuje się przy tym na statystyki, z których wynika, że – po pierwsze – 73 proc. klientów chce samodzielnie rozwiązywać problemy związane z produktem lub usługą, a właśnie chatboty i voiceboty mogą obsługiwać najczęstsze pytania i problemy bez udziału agenta, a – po drugie – technologia rozpoznawania i przetwarzania mowy pozwoli na automatyzację obsługi połączeń głosowych. W Welyo są pewni, że to skróci czas oczekiwania i poprawi doświadczenia klientów (tym bardziej że co drugi przedstawiciel pokolenia Z wybiera wiadomości głosowe zamiast pisania).

Zyskają też przedsiębiorstwa. Jak przekonuje Daniel Szcześniewski, firmy, które kompleksowo zmodernizowały swoje procesy obsługi klienta, notują nawet ponaddwukrotnie wyższą produktywność w porównaniu z konkurencją. – A Welyo udostępnia tę technologię w modelu „tu i teraz”, umożliwiając firmom natychmiastowy skok jakościowy – dodaje.

W ostatnich miesiącach widać jednak, że firmy znowu zatrudniają ludzi do działów obsługi klienta. Przykładem może być historia Klarny, która w ub.r. z dumą ogłosiła, że ​​asystent GPT-4 w jej obsłudze klienta zastąpił pracę 700 pracowników. Wyniki kontrowersyjnej decyzji początkowo robiły wrażenie – ponad dwie trzecie wszystkich zgłoszeń udało się rozwiązać bez ingerencji człowieka. Sebastian Siemiątkowski, szef Klarny, mówił wówczas o rekordowych wynikach i oszczędnościach. Ale już wiosną br. zrobił zwrot: firma wróciła do praktyki zatrudniania ludzi, bo odnotowano gwałtowne obniżenie jakości usług, wzrost niezadowolenia klientów, co groziło utratą reputacji.

Podobnych przypadków jest więcej. McDonald’s wycofał się z okienek AI do składania zamówień (testowano je w ponad 100 lokalizacjach w USA), bo boty popełniały zabawne i absurdalne błędy, np. dodawały lody do hamburgerów i myliły zamówienia. Z kolei w NEDA (National Eating Disorders Association w USA), po zwolnieniu wszystkich operatorów infolinii i przejściu na chatbota, wybuchł skandal: AI zaczęła udzielać porad sprzecznych z wytycznymi klinicznymi. System natychmiast wyłączono i przywrócono konsultantów.