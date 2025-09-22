Była wiceminister uruchamia start-up z AI. Ten bot ma być bardzo pomocny

Z tego artykułu się dowiesz: Jakie nowe pomysły w dziedzinie zamówień publicznych wprowadzają Albania i Polska?

Jak działa platforma TenderPro i jakie korzyści oferuje uczestnikom przetargów?

Jakie branże mogą odnieść największe korzyści z użycia TenderPro?

Walka z korupcją przy publicznych kontraktach to dla Albanii warunek zbliżenia się do Unii Europejskiej. Problem jest na tyle poważny, że premier Edi Rama zapowiedział krok rodem z literatury science-fiction – do jego rządu ma dołączyć Diella (po albańsku „słońce”) – członek gabinetu istniejący wyłącznie w formie wirtualnej, stworzony przez AI. Cel? nadzór nad przetargami, by były „w 100 proc. nieskazitelne”. Premier Rama przekonuje, że decyzje będą podejmowane „poza ministerstwami” i przekazywane sztucznej inteligencji, która, w przeciwieństwie do ludzi, jest całkowicie odporna na naciski i próby przekupstwa.

W Polsce z procedurą przetargową też zmierzy się AI. A wyzwanie od strony rynkowej podejmuje była wiceminister nauki, Anna Budzanowska.

AI oceni szanse w przetargach

Żona byłego ministra Skarbu Państwa Mikołaja Budzanowskiego stoi za start-upem TenderPro. To on stworzył pierwszego nad Wisłą agenta AI, który ma być bezcennym narzędziem dla uczestników przetargów. Dlaczego? Bo system ma pomóc w wygrywaniu konkursów. W tym pomogą właśnie zaawansowane algorytmy, analizując historię postępowań, w których uczestniczyli wykonawcy oraz dane o ich wcześniejszych praktykach. Narzędzie potrafi wyszukać przetargi pasujące do ich profilu, zbadać dokumentację, a nawet wyeliminować błędy formalne. Finalnie bot ocenia szanse na wygraną. Dzięki temu użytkownik tej AI znacząco przyspiesza proces wyszukiwania postępowań, podejmowania decyzji o udziale w przetargu i składania ofert. To na tyle perspektywiczne rozwiązanie, że w projekt byłej minister zainwestował właśnie fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.

– To fundamentalna zmiana w podejściu do przetargów. Dziś przygotowanie oferty przetargowej to proces żmudny i kosztowny, pochłaniający dni pracy całych zespołów. TenderPro to zmienia. Platforma w unikatowy sposób łączy nasze doświadczenie rynkowe ze sztuczną inteligencją, pozwalając na tworzenie ofert szybciej, dokładniej i skuteczniej – wyjaśnia Anna Budzanowska.