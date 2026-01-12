Start-upy wreszcie wychodzą z dołka. Globalne dane CB Insights za 2025 r. pokazują, że finansowanie młodych, innowacyjnych firm osiągnęło najwyższy poziom od 2022 r. Motorem napędowym okazała sztuczna inteligencja, przyciągając co drugiego zainwestowanego w start-upy dolara. Jednakże na rynku króluje nie tylko AI. Analitycy zwracają uwagę na fakt, iż rekordowe poziomy osiągnęło np. finansowanie robotyki (stanowi już 9 proc. wartości transakcji venture capital). A magnesów na inwestorów jest więcej. Jakie zatem projekty mogą trafić na ich celownik w 2026 r.?

Reklama Reklama

AI otworzyło worek z pieniędzmi, czas na hardware i deep tech

AI eksperci odmieniają przez wszystkie przypadki. W tym kontekście ten rok ma być przełomowy dla infrastruktury wspierającej rozwój modeli fundamentalnych. Tak przynajmniej twierdzi Morgan Blumberg, dyrektor funduszu M13, wskazując przy tym na pionierskie kategorie, jak „ucieleśniona” AI. Hardware dla sztucznej inteligencji ma być kolejnym krokiem w jej dynamicznym rozwoju.

– Widzieliśmy ogromny wpływ AI na oprogramowanie, ale kolejny krok to połączenie oprogramowania i sprzętu. Większość światowego PKB jest zamrożona w sektorach fizycznych, a rozwiązania oparte wyłącznie na oprogramowaniu nie wystarczą, aby w pełni wykorzystać potencjał wzrostu gospodarczego – przekonuje w rozmowie z serwisem TechCrunch Shamillah Bankiya, partnerka w Dawn Capital.

Podobnie uważa Andrzej Targosz, partner w Bitspiration VC. Jak zaznacza, koszt tworzenia „softu” dramatycznie spadł, a bariera wejścia w SaaS jest niższa niż kiedykolwiek.