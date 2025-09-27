Reklama

Wpuścili bota AI do Excela. Ten polski pomysł okazał się hitem

Polscy absolwenci Uniwersytetu Cambridge stworzyli agenta AI, po który sięgają zespoły banków inwestycyjnych i firm doradczych. Start-up już skusił inwestorów, a teraz dodaje gazu i ogłasza: „Pracujemy nad czymś znacznie większym”.

Publikacja: 27.09.2025 11:44

Założyciele Tracelight uznali, że agent AI może wspierać analityków w pisaniu formuł, wykrywaniu błę

Założyciele Tracelight uznali, że agent AI może wspierać analityków w pisaniu formuł, wykrywaniu błędów, analizie i formatowaniu modeli finansowych

Foto: mat. pras.

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób Tracelight zmienia pracę analityków finansowych w arkuszach kalkulacyjnych?
  • Kto zainwestował w rozwój Tracelight?
  • Dlaczego inwestorzy widzą potencjał w polsko-brytyjskim projekcie?

Tracelight to narzędzie AI, które potrafi działać cuda w arkuszach kalkulacyjnych – integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z Excelem i to bez potrzeby zmiany systemu czy przyzwyczajeń użytkowników. Projekt okazał się na tyle trafiony, że w sierpniu zainwestowały w niego fundusze – w sumie około 14 mln zł wyłożyli inwestorzy z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Od Cambridge do start-upu wartego miliony

Polsko-brytyjski projekt to rozwiązanie, które wydaje się w dzisiejszych czasach dość oczywiste, choć na rynku panowała luka. Tracelight ją wypełnił. Chodzi o system AI, który pomagałby analitykom finansowym, godzinami pochylającymi się nad arkuszami kalkulacyjnymi. Idea jest taka: skrócić godziny żmudnej pracy w Excelu do kilku sekund. To okazuje się realne dzięki AI, a bota można „odpalić” bezpośrednio w Excelu. Co ważne, produkt dostępny już jako oficjalny dodatek w Microsoft Add-In Store. W spółce podkreślają, że nie jest to żadna wersja demo, a w pełni działające narzędzie, po które już sięgają zespoły z banków inwestycyjnych czy firm konsultingowych. Poza tym, cały czas rozwijane – tylko w ciągu ostatnich dni twórcy Tracelight uruchomili opcję „planowania współpracy z agentem w przypadku zapytań o dużym zasięgu”, a także funkcję przesyłania i „rozumienia” obrazów. Wdrożyli też istotne usprawnienia np. o 80 proc. szybsze wyszukiwanie w arkuszach.

„Ekstrapolacja tego tempa poprawy jest bardzo ekscytująca – nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak będzie wyglądało modelowanie finansowe oparte na sztucznej inteligencji za rok. Pracujemy też nad czymś znacznie większym, co wkrótce ogłosimy” – zapowiedział w mediach społecznościowych Peter Fuller, prezes Tracelight.

Fuller to jeden z twórców start-upu. Wśród założycieli spółki są również uzdolnieni Polacy z doświadczeniem w uczeniu maszynowym i branży finansowej, absolwenci prestiżowego Uniwersytetu Cambridge: Aleksander Misztal i Jan Zimoch. Poznali się w 2020 r. Aleksander studiował informatykę i pracował w Jane Street (zaawansowana technologicznie firma tradingowa), zaś Jan ukończył prestiżowy kierunek Machine Learning, wcześniej studiując w Bristolu oraz jako stypendysta w Stonyhurst College (pracował jako researcher w instytucji finansowej oraz był jednym z pierwszych członków zespołu 11x, jednego z najbardziej obiecujących start-upów w branży agentów AI).

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

W dawnych magazynach i halach przemysłowych uprawa może stać się główną funkcją budynku
Biznes Ludzie Startupy
Ogrody i plantacje zamiast parkingów i pustostanów. To będzie rewolucja w miastach

– Analitycy na całym świecie wciąż opierają się na Excelu, mimo że skala i złożoność danych, z którymi pracują, znacząco wzrosła. Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji finansowych pozostają w dużej mierze niezmienione od lat – komentuje Zimoch.

Jak dodaje, Tracelight to zmienia, bo zwiększa efektywność i precyzję pracy, bez konieczności rezygnowania z dobrze znanego środowiska, czyli dotychczasowych arkuszy.

AI zamiast żmudnej pracy analityków

Zamiast zastępować Excela, agent AI wspiera analityków w pisaniu formuł, wykrywaniu błędów, analizie i formatowaniu modeli finansowych, a to wszystko z poziomu znanego interfejsu, który od dekad pozostaje podstawowym środowiskiem pracy analityków, finansistów i konsultantów. W start-upie przekonują, że to rozwiązanie umożliwia nawet dziesięciokrotne skrócenie czasu pracy. Wpuszczenie AI do Excela, który, choć przez lata ewoluował, wymaga ręcznej obróbki danych i czasochłonnego modelowania, to rewolucja. Dziś specjaliści spędzają długie godziny na tworzeniu struktur i formuł, zamiast skupić się na analizie i podejmowaniu decyzji. Często popełniają też błędy. Tracelight je eliminuje i usprawnia pracę (przyspiesza tworzenie formuł, walidację modeli i ich formatowanie). W spółce zapewniają, że pierwsi użytkownicy zgłaszają ponad 90-proc. oszczędność czasu przy najbardziej czasochłonnych zadaniach. Doceniają to i inwestorzy. Karol Lasota, partner w Inovo.vc, zauważa, iż większość start-upów działających na styku AI i finansów ogranicza się do efektownych prezentacji i rozwiązań niewnoszących realnej wartości, gdy Tracelight to już działające narzędzie.

Czytaj więcej

Polska opaska może ratować życie ofiar groźnych wypadków. Po przypięciu do ciała poszkodowanego, opa
Biznes Ludzie Startupy
Inteligentna opaska z Polski ratuje życie. Zauważył już ją sir James Dyson

W sierpniu w rundzie zalążkowej start-up pozyskał wsparcie funduszy VC, m.in. Inovo czy Chalfen Ventures (jeden z pierwszych inwestorów w King.com, twórca gry Candy Crush Saga), a także byłych menedżerów Microsoftu, General Atlantic czy McKinsey. Pieniądze na tę polsko-brytyjską technologię wyłożyli m.in. były szef strategii w Microsoft i uznany anioł biznesu Charlie Songhurst, były wiceprezes koncernu Redmond Hank Vigil, a także jeden z dyrektorów generalnych Microsoftu Marc Jalabert.

Reklama
Reklama

– Wspieramy zespół Tracelight od samego początku. Pierwsze spotkanie z Jankiem zrobiło na nas ogromne wrażenie – połączył ambicję z wyjątkowym doświadczeniem w budowie agentów AI. Później poznałem Aleksa – inżyniera, którego każdy chciałby mieć na pokładzie. Zespół uzupełnia Peter, wnosząc doświadczenie z największych firm doradczych i akceleratorów – dodaje Karol Lasota.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja Startup AI

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób Tracelight zmienia pracę analityków finansowych w arkuszach kalkulacyjnych?
  • Kto zainwestował w rozwój Tracelight?
  • Dlaczego inwestorzy widzą potencjał w polsko-brytyjskim projekcie?
Pozostało jeszcze 97% artykułu

Tracelight to narzędzie AI, które potrafi działać cuda w arkuszach kalkulacyjnych – integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z Excelem i to bez potrzeby zmiany systemu czy przyzwyczajeń użytkowników. Projekt okazał się na tyle trafiony, że w sierpniu zainwestowały w niego fundusze – w sumie około 14 mln zł wyłożyli inwestorzy z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Od Cambridge do start-upu wartego miliony

Pozostało jeszcze 92% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Z procedurą przetargową zmierzy się AI. Wyzwanie od strony rynkowej podejmuje była wiceminister nauk
Biznes Ludzie Startupy
Była wiceminister uruchamia start-up z AI. Ten bot ma być bardzo pomocny
Polska opaska może ratować życie ofiar groźnych wypadków. Po przypięciu do ciała poszkodowanego, opa
Biznes Ludzie Startupy
Inteligentna opaska z Polski ratuje życie. Zauważył już ją sir James Dyson
Po gdyński system do walki z bezzałogowcami sięga cały świat, m.in. Brytyjczycy, Saudyjczycy i Norwe
Biznes Ludzie Startupy
Strażnik nieba NATO z Gdyni. Polska tarcza antydronowa podbija świat
Magazyny energii firmy Huawei dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych jako pierwsza na świecie u
Materiał Promocyjny
Huawei wyznacza nowy standard bezpieczeństwa magazynów energii
Polska firma dostarcza jedne z najbardziej nowoczesnych technologicznie laserów, pożądanych przez tw
Biznes Ludzie Startupy
„Polski laser”. Ten start-up chce odmienić produkcję smartfonów i chipów
Reklama
Reklama
e-Wydanie