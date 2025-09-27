Wpuścili bota AI do Excela. Ten polski pomysł okazał się hitem

Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób Tracelight zmienia pracę analityków finansowych w arkuszach kalkulacyjnych?

Kto zainwestował w rozwój Tracelight?

Dlaczego inwestorzy widzą potencjał w polsko-brytyjskim projekcie?

Tracelight to narzędzie AI, które potrafi działać cuda w arkuszach kalkulacyjnych – integruje sztuczną inteligencję bezpośrednio z Excelem i to bez potrzeby zmiany systemu czy przyzwyczajeń użytkowników. Projekt okazał się na tyle trafiony, że w sierpniu zainwestowały w niego fundusze – w sumie około 14 mln zł wyłożyli inwestorzy z Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Od Cambridge do start-upu wartego miliony

Polsko-brytyjski projekt to rozwiązanie, które wydaje się w dzisiejszych czasach dość oczywiste, choć na rynku panowała luka. Tracelight ją wypełnił. Chodzi o system AI, który pomagałby analitykom finansowym, godzinami pochylającymi się nad arkuszami kalkulacyjnymi. Idea jest taka: skrócić godziny żmudnej pracy w Excelu do kilku sekund. To okazuje się realne dzięki AI, a bota można „odpalić” bezpośrednio w Excelu. Co ważne, produkt dostępny już jako oficjalny dodatek w Microsoft Add-In Store. W spółce podkreślają, że nie jest to żadna wersja demo, a w pełni działające narzędzie, po które już sięgają zespoły z banków inwestycyjnych czy firm konsultingowych. Poza tym, cały czas rozwijane – tylko w ciągu ostatnich dni twórcy Tracelight uruchomili opcję „planowania współpracy z agentem w przypadku zapytań o dużym zasięgu”, a także funkcję przesyłania i „rozumienia” obrazów. Wdrożyli też istotne usprawnienia np. o 80 proc. szybsze wyszukiwanie w arkuszach.

„Ekstrapolacja tego tempa poprawy jest bardzo ekscytująca – nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak będzie wyglądało modelowanie finansowe oparte na sztucznej inteligencji za rok. Pracujemy też nad czymś znacznie większym, co wkrótce ogłosimy” – zapowiedział w mediach społecznościowych Peter Fuller, prezes Tracelight.

Fuller to jeden z twórców start-upu. Wśród założycieli spółki są również uzdolnieni Polacy z doświadczeniem w uczeniu maszynowym i branży finansowej, absolwenci prestiżowego Uniwersytetu Cambridge: Aleksander Misztal i Jan Zimoch. Poznali się w 2020 r. Aleksander studiował informatykę i pracował w Jane Street (zaawansowana technologicznie firma tradingowa), zaś Jan ukończył prestiżowy kierunek Machine Learning, wcześniej studiując w Bristolu oraz jako stypendysta w Stonyhurst College (pracował jako researcher w instytucji finansowej oraz był jednym z pierwszych członków zespołu 11x, jednego z najbardziej obiecujących start-upów w branży agentów AI).