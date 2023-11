Chcesz mieć dzieci, odłóż telefon komórkowy. Niepokojące wyniki badań Szwajcarów

Przez lata hipoteza, że promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane przez telefony komórkowe może wpływać na zdrowie reprodukcyjne człowieka, w tym na jakość nasienia, była przedmiotem licznych badań naukowych. Dotychczasowe wyniki badań prowadzonych nad tym promieniowaniem są niespójne. Chociaż niektóre z nich nie wykazały zauważalnego wpływu promieniowania, inne powiązały nadmierne używanie telefonów komórkowych z obniżoną jakością nasienia.

Promieniowanie szkodzi nasieniu?

Zespół z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) we współpracy ze Szwajcarskim Instytutem Tropikalnym i Zdrowia Publicznego (Swiss TPH) opublikował nowe badanie na ten temat. Z danych zebranych od 2886 Szwajcarów w wieku od 18 do 22 lat w sześciu ośrodkach poboru do wojska w latach 2005–2018 wynika, że zmniejszona całkowita liczba i koncentracja plemników jest powiązana z częstym używaniem telefonu komórkowego.

– Mężczyźni wypełnili szczegółowy kwestionariusz dotyczący ich nawyków związanych ze stylem życia, ogólnego stanu zdrowia, a dokładniej częstotliwości, z jaką korzystają ze swoich telefonów, a także miejsca, w którym je odkładali, gdy nie są używane – wyjaśnił Serge Nef, profesor zwyczajny w Katedrze Medycyny Genetycznej i Rozwoju na Wydziale Lekarskim UNIGE oraz w SCAHT – Szwajcarskim Centrum Stosowanej Toksykologii Człowieka, który był współkierownikiem badania.

Wyniki wykazały korelację między zmniejszoną koncentracją plemników a częstym używaniem telefonu komórkowego. Naukowcy odkryli, że u mężczyzn, którzy nie korzystali z telefonu częściej niż raz w tygodniu, średnia koncentracja plemników była znacznie większa (56,5 mln/ml) niż u mężczyzn, którzy korzystali z telefonu więcej niż 20 razy dziennie (44,5 mln/ml).