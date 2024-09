Apple pokazał iPhone'a 16. Czego dowiedzieliśmy się o nowym smartfonie

Po trzecie, telefony wyposażone zostaną w specjalne przyciski. Mowa o tzw. Action Button oraz Capture Button. Ten pierwszy, choć już pojawił się w poprzedniej serii 15 Pro, teraz pojawi się we wszystkich modelach i zastąpi klasyczny przełącznik wyciszania. To rozwiązanie pozwala zapisać praktycznie dowolną funkcję pod przyciskiem, w zależności od potrzeb użytkownika. Zatem może to być choćby opcja uruchamianiu aparatu. Capture Button, który znajdzie się po prawej stronie słuchawki, nie będzie konfigurowalny – ma pełnić określone funkcje. Ma służyć robieniu zdjęć (wyzwalanie migawki aparatu). Zadania, jakie ten przycisk będzie wykonywał, zależeć będą jednak od siły nacisku palca (użytkownik jednym guzikiem będzie zatem mógł regulować zoom aparatu, czy przełączać tryb zdjęć/wideo).

Jednakże to co najistotniejsze w nowych iPhonach kryje się wewnątrz urządzenia. Chodzi o procesory serii A i systemy sztucznej inteligencji.

Nowe funkcje iPhone’a nie dla każdego

Procesory do iPhone’ów 16 produkowane są w technologii 3-nanometrowej (N3E). W serii Pro pojawi się procesor A18 Pro z większą liczbę rdzeni tzw. neural engine. Ta architektura ma przełożyć się na bardziej wydajne zastosowanie algorytmów uczenia maszynowego. Bo AI to jest to co ma właśnie być wyróżnikiem iPhona 16. Ale nie tylko, bo AI ma napędzać więcej urządzeń z rodziny Apple – pojawi sięszereg nowych funkcji i udoskonaleń oprogramowania dla iPhone'a, czy Maca, a Apple Intelligence wykorzysta sztuczną inteligencję do tworzenia tekstu, obrazów i innych treści na polecenie. Pomoże w tym integracja z ChatGPT.

Ale furtką do komunikacji z botem w smartfonie będzie inteligentny asystent Siri. Ten ma rozumieć wypowiedzi, podsumowywać notatki, rozpoznawać zdjęcia czy generować grafiki. Bot ma być bardziej naturalny i osobisty – zrozumie kontekst, błędy językowe, można z nim też porozumieć się za pośrednictwem tekstu, będzie pełnił też rolę przewodnika po funkcjach urządzenia: wystarczy zapytać np. „chcę napisać wiadomość dziś, ale wysłać ją jutro – jak to zrobić?”, a asystent pokaże jak uruchomić taką funkcję. Wyszuka też np. z galerii zdjęcia wskazanych osób, podsumuje notatki, czy wygeneruje grafiki (opcja o nazwie Genmoji pozwala w trakcie pisania wiadomości tworzyć własne obrazki i emoji). Co więcej, Apple Intelligence może przekonwertować zaznaczoną przez nas część maila, który napisaliśmy, na bardziej profesjonalną, zmienić ton określonej treści, czy skrócić to co stworzyliśmy do krótkiego podsumowania (ta opcja służy również do podsumowań maili, które otrzymujemy).