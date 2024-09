Czytaj więcej Gadżety Czym jest pager? To urządzenie posłużyło do ataku na członków Hezbollahu 17 września doszło do skoordynowanego ataku na członków Hezbollahu działających na terenie Libanu. Jak podają media, wybuchły pagery, z których korzystali członkowie i sympatycy organizacji. Czym są i jak działają te urządzenia?

Obecnie sieci przywoławcze spotyka się sporadycznie, głównie w ratownictwie, szpitalach, np. popularne są w brytyjskiej państwowej służbie zdrowia (atutem jest prostota i dobry zasięg) czy w… restauracjach. Klienci otrzymują przenośny odbiornik, który zwykle wibruje i błyska, gdy posiłek jest gotowy do odbioru.

Okazuje się, że nie tylko pagery przetrwały, ale też całkiem liczna grupa innych dawnych urządzeń ma się wciąż nieźle, a niektóre przeżywają prawdziwy renesans zainteresowania. I nie chodzi tu o wielkie organizacje, ale masowego odbiorcę. Decyduje nostalgia, moda (powrót do retro i vintage w wielu dziedzinach życia), ale i często dostrzeżenie zalet oldskulowego sprzętu. Ma on w sobie to coś, czego nie mają nowe gadżety.

Gramofony i winyle

Właśnie w przypadku gramofonów i płyt winylowych mówimy o prawdziwym renesansie. Czarne płyty ponownie stały się jednym z najbardziej popularnych nośników dźwiękowych, choć po okresie największej popularności w latach 60. i 70., kiedy były głównym medium muzycznym, niemal zniknęły, pokrywając się kurzem na strychach czy w piwnicach.

Nazwa pochodzi od materiału, z którego zostały stworzone, czyli polichlorku winylu, a dźwięk odtwarzany jest poprzez igłę, która odczytuje zapisane na rowku brzmienie. Ojcem płyt gramofonowych był wynalazca Emil Berliner, który w 1887 roku otrzymał odpowiedni patent. Dlaczego przetrwały inwazję płyt CD, zwanych również kompaktowymi, a potem streamingu muzyki? Dla wielu osób znaczenie ma pełniejszy, głębszy, bardziej naturalny dźwięk, który ograniczało kompresowanie np. przy produkcji CD. To także cała otoczka towarzysząca płytom winylowym. Ich okładki to często dzieła sztuki, które można wyeksponować na półce. Przyciąga to też licznych kolekcjonerów. Do tego oczywiście dochodzi wartość sentymentalna i wspomnienia z czasów młodości.