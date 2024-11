W zależności od badania zakupy w Black Friday deklaruje od 60 do ok. 70 proc. Polaków. To jednak tylko zapowiedzi, a faktyczne zachowania mogą być inne. Wielu badanych narzeka, że promocje są okazyjne tylko w reklamach, faktyczny obraz zaś jest znacznie gorszy. Do tego nie ma co liczyć na wysokie rabaty rzędu 50 proc., a tylko sporo skromniejsze zniżki.

Reklama

Walka sklepów na promocje i problemy techniczne

– Z perspektywy polskiego handlu Black Friday to wstęp do najgorętszego okresu związanego ze Świętami Bożego Narodzenia. Można powiedzieć, że przedświąteczny ruch napędzają nie tylko same święta, ale i Black Friday – mówi dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

To dla właścicieli sklepów internetowych czas ogromnych możliwości sprzedażowych, ale i znaczących wyzwań. – Wzmożony ruch na stronie może prowadzić do przeciążeń, skutkując porzucaniem koszyków i utratą klientów. Problemy techniczne są częstym zjawiskiem, szczególnie jeśli platforma e-commerce nie została odpowiednio zoptymalizowana – twierdzi Katarzyna Iwanich, prezes zarządu Insightland z grupy Hexe Capital. – Przy gwałtownym wzroście ruchu i liczby zamówień równie istotna staje się logistyka – magazyny mogą szybko zostać opróżnione z kluczowych produktów, a brak automatyzacji sprawia, że obsługa zamówień staje się czasochłonna i kosztowna. Opóźnienia w wysyłce to dodatkowy cios, zwłaszcza w kontekście rosnących oczekiwań klientów co do szybkiej dostawy i coraz większej popularności usług „same-day delivery” – dodaje.

Czytaj więcej Gadżety Black Friday się rozkręca. Bitwa sieci handlowych na iPhone'y i obniżki cen Choć wielu Polaków twierdzi, że sceptycznie podchodzi do promocji, w ten dzień około dwie trzecie zrobi wówczas jakieś zakupy. Tym bardziej, że promocji na elektronikę w tym okresie nie brakuje.

Czym kuszą sprzedawcy w Black Friday? Na jakie obniżki można liczyć?

Choć wielu Polaków twierdzi, że sceptycznie podchodzi do promocji w ten dzień, to mimo to ok. dwóch trzecich planuje zakupy. Tym bardziej że promocji na elektronikę w tym okresie nie brakuje choćby na iPhone’y czy telewizory. Zgodnie z danymi z Google Trends wyszukiwanie hasła „iphone” oraz „Black Friday” systematycznie rośnie od połowy listopada. Podobnie wygląda zainteresowanie promocjami telewizorów, choć w tym wypadku wypada to nieco słabiej jeśli chodzi o porównanie do średniej. Mimo że w jej przypadku także dostępne sa atrakcyjne promocje – 43-calowy model LG jest już za 1,9 tys. zł, 55-calowy Sharp nawet za 1,7 tys. zł.