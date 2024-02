Nowy król chipów i AI? „Koreańczyk Zainichi” rzuca wyzwanie Nvidii

– Ludzie zwykle porównują komputer do głowy człowieka. Powiedziałbym, że hardware to kość głowy, czaszka. Półprzewodnik to mózg w głowie. Oprogramowanie to mądrość. A dane to wiedza – mówił w jednym z wywiadów. – Jeśli można powiedzieć, że mam jedną godną uwagi umiejętność w porównaniu z przeciętnym człowiekiem, to jest nią to, że bardzo interesuje mnie odczytywanie kierunku i czasu zmian – dodał.

Różnił się od choćby Billa Gatesa tym, że sam rozwijał biznes przez agresywne fuzje i przejęcia. Zazwyczaj finansował je przez obligacje korporacyjne, zamiast pozyskiwać kapitał z banków. Określał to jako „wojnę dyplomatyczną”, w której zarówno SoftBank, jak i firma, którą chciał przejąć, zyskały coś bez opcji „wszystko albo nic”. W lipcu 1994 r. po raz pierwszy zaoferował akcje SoftBanku na rynku pozagiełdowym by pozyskać kapitał. Zaczął od zakupu działów wydawniczych i organizacyjnych firmy Phoenix Publishing Systems, Ziff-Davis. Przejął też prawa do organizacji największych targów IT, czyli COMDEX oraz większościowy udział w Kingston Technology, amerykańskim producencie kart pamięci. W 1996 roku Softbank kupił 21 proc. udziałów w głównej japońskiej komercyjnej stacji telewizyjnej, by sprzedać rok później.

Od internetu do AI

W tym samym roku Softbank zaczął inwestować w spółki internetowe. Choć niemal 1 mld dol. stracił podczas krachu internetowego w 2000 r., w następnym roku uruchomił usługę szerokopasmową w Yahoo Japan. W 2006 r. Son przejął japoński oddział operatora Vodafone.

Ma za sobą inne wielkie projekty, w 1999 r. zainwestował 20 mln dol. w akcje chińskiej grupy handlu internetowego Alibaba, która przerodziła się w największego tego typu gracza na świecie. SoftBank był w pewnym momencie właścicielem 29,5 proc. tego koncernu, który szybko podbijał rynek e-commerce na całym świecie. W 2018 r. pakiet wart był 108,7 mld dol.

Później wycena zanurkowała, w tle były spory głównego udziałowca Alibaby z rządem, a SoftBank przeprowadzał kolejne emisje obligacji za w sumie ok. 6 mld dol. Dalej kupował, w 2016 r. SoftBank ogłosił plany przejęcia za 31 mld dol. Arm Holdings, brytyjskiego projektanta chipów, co było wówczas największym w historii zakupem europejskiej firmy technologicznej. Kilka lat później SoftBank zgodził się sprzedać Arm producentowi chipów Nvidia w ramach transakcji gotówkowej i giełdowej o wartości do 40 mld dol. Do transakcji jednak nie doszło.