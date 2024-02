Statek Odyseusz leży na Księżycu, akcje producenta nurkują. Co dalej z misją?

Dyrektor generalny Intuitive Machines Steve Altemus zaraz po zakończeniu operacji lądowania w nowy z czwartku na piątek poinformował, że nawiązano połączenie z Odyseuszem, który „żyje i ma się dobrze", a znajduje się w pobliżu planowanego miejsca lądowania w rejonie krateru Malapert A, około 300 km od bieguna południowego.



Niedługo potem jednak, na piątkowej konferencji firmy oraz NASA, zleceniodawcy misji, która odbywa się w ramach przygotowań do ponownego lądowania człowieka na Księżycu, ujawniono mniej optymistyczne fakty. Otóż jedna z sześciu nóg lądownika natrafiła na nierówne podłoże, co spowodowało wywrotkę. Obecnie Odyseusz leży oparty o księżycową skałę.



Odyseusz wylądował z kłopotami

Można to i tak uznać za sukces, bo większość bezzałogowych misji kosmicznych po prostu rozbijała się, a Odyseusz najpewniej nie jest uszkodzony. Mało brakowało a lądownik Intuitive Machines rozbiłby się. Statek trafił bowiem na niewłaściwą orbitę (eliptyczną zamiast kołowej) i kontrolerzy musieli skorygować położenie statku w sytuacji, gdy okazało się, że nie działają laserowe dalmierze. Na szczęście na lądowniku znajdował się jeszcze jeden eksperymentalny zestaw dalmierzy NASA i po zdalnym przeprogramowaniu i zrestartowaniu komputera pokładowego lądownik mógł osiąść na powierzchni Księżyca. Doprowadziło to jednak do opóźnienia całej operacji. Stan lądownika i możliwość dalszego prowadzenia przez niego misji nie są jasne.

Co dalej z ładunkiem statku Odyseusz

- Lądownik jest stabilny. Mamy z nim łączność, a operatorzy wysyłają do niego polecenia — powiedział Altemus. Firma przekonuje, że 11 z 12 ładunków znajdujących się na pokładzie „zrealizuje swoje cele naukowe w przewidzianej na tydzień misji na Księżycu. Wyjątkiem jest dzieło sztuki składające się z miniaturowych rzeźb ze stali nierdzewnej autorstwa artysty Jeffa Koonsa, które miało być ustawione i sfotografowane na powierzchni.