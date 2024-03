Sąd: Samozwańczy wynalazca bitcoina to oszust. Kim jest Satoshi Nakamoto?

- Przez ponad osiem lat dr Wright i jego zwolennicy kłamali na temat jego tożsamości jako Satoshi Nakamoto i wykorzystywali to kłamstwo do zastraszania programistów w społeczności bitcoina – napisał rzecznik COPA w oświadczeniu. Rzecznik Wrighta powiedział z kolei, że nie jest on obecnie przygotowany na rozmowę o wyroku.

Bezczelne kłamstwa i zastraszanie

COPA oskarżyła Wrighta o wielokrotne fałszowanie dokumentów na poparcie swoich twierdzeń, w tym podczas samego procesu, czemu Wright zaprzeczył podczas składania zeznań.

Prawnik Jonathan Hough reprezentujący COPA powiedział na początku procesu w lutym, że twierdzenie Wrighta było bezczelnym kłamstwem popartym fałszerstwem na skalę przemysłową. Miał choćby wykorzystywać ChatGPT do tworzenia fałszerstw potwierdzających jego tożsamość jako twórcy bitcoina. Nie chodziło tylko o samo potwierdzenie pseudonimu, fałszywy Satoshi Nakamoto skierował do sądu szereg spraw i domagał się odszkodowań za korzystanie z jego dorobku. Szacowane są one na setki milionów dolarów, w tym przeciwko licznym osobom prywatnym.

W swoich końcowych wystąpieniach prawnicy COPA poprosili sędziego o skierowanie sprawy do brytyjskiej prokuratury w celu rozpatrzenia ścigania za przestępstwa krzywoprzysięstwa.