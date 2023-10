Chwieje się technologiczna potęga Izraela. Hamas uderzył w czuły punkt

Czytaj więcej Technologie Antyrakietowa „Żelazna kopuła” zawiodła? Izrael wprowadza broń laserową Zmasowany atak Hamasu pokazał, że słynny system obrony przeciw rakietom i pociskom jest niewydolny. Dlatego Izrael przyspiesza wprowadzenie wariantu z bronią laserową o imponującej skuteczności.

Tamtejsza armia takie biznesy traktuje priorytetowo – dzięki nim wojsko ma dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań: laserów, sztucznej inteligencji, programów obrony cybernetycznej czy amunicji krążącej (jak np. system Firefly firmy Rafael). W tym celu departament ds. badań i rozwoju ministerstwa obrony (DDR&D) stworzył programy jak Talpiot i Psagot, które pomagają w rekrutacji najlepszych studentów w dziedzinie technologii związanych z obronnością, zaś agencja wywiadu Mosad uruchomiła specjalny fundusz venture capital (Libertad VC), mający za zadanie inwestować w firmy pracujące nad nowymi technologiami. – Takie działanie gwarantuje nam niezależność technologiczną, już od wczesnych badań podstawowych po poziomy gotowości wdrożeniowej, a także zapewnia przewagę militarną – twierdzi na łamach „Breaking Defense” płk Nir Weingold z DDR&D.

Bogactwo innowacji

Eksperci wskazują, iż izraelska armia poszukuje nowych technologii we wszystkich aspektach swojej działalności, stąd rząd uznał za niezbędne wspieranie małych, innowacyjnych spółek tworzących technologie, które – poza zastosowaniem cywilnym – mogą sprawdzić się na polu bitwy (tzw. technologie podwójnego zastosowania). Dlatego stworzono program Innofense – ten ma pomagać start-upom, których rozwiązania interesują armię, w pozyskiwaniu finansowania (Innofense współpracuje z siecią funduszy VC). Program przeszło już ponad pół setki młodych firm, w tym m.in. producent dronów Eyeron, innowator w zakresie ładunków wybuchowych Pyroslug, czy spółka Atlas, opracowująca symulatory do treningów w wirtualnej rzeczywistości.

Z izraelskim resortem obrony współpracuje w sumie przeszło 200 start-upów. Na liście są choćby DeepKeep (specjalizuje się w atakach z użyciem sztucznej inteligencji), współpracująca z koncernem Rafael spółka Wonder Robotics, czy Smart Shooter, oferujący systemy precyzyjnego celowania. Innowacyjnych podmiotów tego typu wymieniać można bez końca: TriEye, opracowuje czujniki podczerwieni, po które sięga zarówno wojsko, jak i producenci autonomicznych pojazdów (w firmę zainwestowały m.in. Intel i Samsung), Regulus Cyber z Tel Awiwu tworzy systemy cyberbezpieczeństwa, a Aeronautics Group (konstruuje bezzałogowce). Lista nowatorskich rozwiązań, które interesują izraelską armię, jest dłuższa – warto wspomnieć o Camero (rozwija technologię pozwalającą na transmisję obrazu zza ścian), D-Fend (pracuje nad autonomicznymi systemami antydronowymi), FlightOps.io (działa w branży bezobsługowych systemów powietrznych), czy FVMAT z Hajfy (projektuje materiały kompozytowe). To bogactwo innowacji w służbie ochrony Izraela nie dziwi specjalistów. Bradley Bowman, analityk Fundacji Obrony Demokracji, zauważa, iż kraj ten wypracował model pozwalający mu szybko przechodzić od koncepcji do produktu, bo „nie ma wyboru”. – Izrael jest otoczony przez wrogów, którzy regularnie przeprowadzają ataki, a opóźnienia w zdolnościach bojowych mogą mieć śmiertelne konsekwencje – tłumaczy „Breaking Defense” Bowman.