„Only human”. Pierwsze firmy uciekają od sztucznej inteligencji

Do grona firm, które nie wykorzystują generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) do tworzenia reklam czy w celach marketingowych, dołączył również H&M.

Sztuczna inteligencja to część PR-u

Eksperci widzą to nowe zjawisko, ale przekonują, iż o odwrocie od genSI w biznesie nie ma mowy. Błażej Chyła, prezes Quantum Neuron, tłumaczy nam, że takie dystansowanie się od tej technologii, głównie w branży beauty, jest zrozumiałe. – Globalnym koncernom stale towarzyszy zjawisko tzw. empatyzacji poznawczej – empatyzujemy z tymi, co do których czujemy się podobni. Znacznie bezpieczniejsza narracja dla takich marek to jasne komunikowanie się o minimalizacji używaniu AI. Powiedzmy sobie szczerze to również dość wygodna narracja prokliencka. Poprzez takie komunikaty koncerny wygrywają kilku punktów PR-owych – komentuje Chyła.

Według niego nie jest jednak szeroki trend. – Jesteśmy jeszcze przed świtem prawdziwej adaptacji tej technologii w biznesie. Firmy badają zasoby, badają odbiór klientów i sprawdzają, gdzie i jak wprowadzić AI, aby uprosić pewne procesy, a gdzie sztuczna inteligencja, na ten moment, będzie bardziej balastem – kontynuuje nasz rozmówca.

Sztuczna inteligencja nie zniknie też z reklamy. Grzegorz Liputa, współzałożyciel ZnajdźReklamę.pl, przekonuje, iż reklama cyfrowa będzie wręcz napędzana przez AI jeszcze szybciej niż dotychczas. – Również nośniki tradycyjne, takie jak billboardy, które coraz częściej występują w formie ekranów LED, są w stanie dostosować treść reklamy do panujących warunków. Dzieje się to w czasie rzeczywistym, niemal bez ingerencji człowieka i spełnia podstawą dziś potrzebę konsumentów, czyli personalizację – wyjaśnia.