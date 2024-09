Niedoszły amerykański Czarnobyl wróci do pracy. Stoi za tym Microsoft

Firma Constellation Energy ogłosiła w piątek, że jej reaktor Unit 1, który został zamknięty pięć lat temu, zostanie przywrócony do działania do 2028 roku, co musi jeszcze zatwierdzić Komisja Regulacji Jądrowych. Microsoft zakupi energię bezemisyjną wyprodukowaną w elektrowni w celu zasilania swoich centrów danych i sztucznej inteligencji. Warunki finansowe 20-letniej umowy, którą firma Constellation nazwała największą w historii, nie zostały ujawnione.

Reklama

Renesans energetyki jądrowej

- Zasilanie branż krytycznych dla globalnej konkurencyjności gospodarczej i technologicznej naszego kraju, w tym centrów danych, wymaga obfitości energii, która jest wolna od emisji dwutlenku węgla i niezawodna w każdej godzinie każdego dnia, a elektrownie jądrowe są jedynymi źródłami energii, które mogą konsekwentnie spełnić tę obietnicę – powiedział Joe Dominguez, dyrektor generalny Constellation, cytowany przez CNN.

Dużym atutem energii jądrowej jest jej dostępność o każdej porze dnia i nocy, w przeciwieństwie do wiatru i słońca. Ponowne uruchomienie reaktora Unit 1 doda ponad 800 megawatów energii elektrycznej do sieci.

Elektrownia atomowa Three Mile Island, położona w pobliżu Harrisburga w Pensylwanii, jest znana z najpoważniejszego wypadku w historii energetyki jądrowej w USA. W 1979 roku doszło do częściowego stopienia rdzenia reaktora Unit 2. Co prawda, nie było ofiar śmiertelnych, ale wypadek ten przyczynił się do zatrzymania rozwoju energetyki jądrowej w USA na wiele lat. Od tego czasu reaktor ten pozostaje zamknięty.