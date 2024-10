Twórca ChatGPT z nieprawdopodobnym skokiem wartości. Które start-upy są najdroższe?

Ile osób korzysta z ChatGPT?

- Każdego tygodnia ponad 250 mln ludzi korzysta z ChatGPT, niezależnie od skali wyzwania. Niektórzy wykorzystują go do komunikowania się z kimś, kto mówi innym językiem. Inni używają go do rozwiązywania najtrudniejszych problemów badawczych. Sztuczna inteligencja już dokonuje personalizacji nauczania, przyspiesza dokonywanie przełomowych odkryć w ochronie zdrowia i zwiększa produktywność. A to dopiero początek – twierdzi Sarah Friar, dyrektor finansowa OpenAI.

Oprócz 250 mln ludzi regularnie korzystających z programu ChatGPT, 11 mln osób wykupiło subskrypcję ChatGPT Plus, a 1 mln subskrypcję dla klientów biznesowych.