Ta AI z Chin pobiła ChatGPT i wywraca rynek do góry nogami. Dobra wiadomość dla Polski

Tania sztuczna inteligencja z Chin

Amerykańskie firmy zainwestowały dziesiątki miliardów dolarów, by skalować moc obliczeniową sztucznej inteligencji, a Chińczycy pokazali, że takie wyniki mogą osiągnąć, inwestując w niezbędne chipy AI ledwie drobną część tej kwoty. Mówi się, że model R-1, działający na licencji MIT, powstał przy kosztach jego trenowania sięgających ok. 5 mln dol. (w przypadku modelu Mety było to ponad 100 mln dol, zaś GPT-4 Open AI – kilkaset milionów). To, w kontekście ograniczeń nałożonych przez USA na Polskę na import najbardziej nowoczesnych amerykańskich chipów, dobra wiadomość. Okazuje się, że nie potrzeba miliardów dolarów na zakup półprzewodników, by rozwijać zaawansowane projekty genAI (generatywna sztuczna inteligencja).

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Polska AI wzbudziła kontrowersje i podbiła Amerykę. Firma z astronomiczną wartością Inwestorzy wpompowali w firmę ElevenLabs, która tworzy syntetyczne głosy trudne do odróżnienia od naturalnych, kolejne setki milionów dolarów, a jej wycena wynosi już ponad 3 mld dol. Triumfalny pochód przez USA wciąż trwa.

DeepSeek ma tę przewagę, że dla użytkowników jest bezpłatny. Projekt, rozwijany przez chińskich „geeków”, powstał dzięki pieniądzom od funduszu hedgingowego HighFlyer Capital. Stoi za nim Liang Wenfeng, który opracował algorytmy tradingowe, na których bazuje cały fundusz. Od 2021 r. HighFlyer wykorzystywał już wyłącznie AI do handlu.

Pojawienie się nowej sztucznej inteligencji o znacznie niższych kosztach stawia znak zapytania, czy idące w dziesiątki miliardów dolarów wydatki big techów były uzasadnione. Doprowadziło to w poniedziałek do spadków notowań spółek technologicznych, zwłaszcza producentów chipów.