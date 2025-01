Polska AI wzbudziła kontrowersje i podbiła Amerykę. Firma z astronomiczną wartością

ElevenLabs wypuściło swój pierwszy produkt w wersji beta w styczniu 2023 r., a zanim w czerwcu 2023 r. zebrał serię A o wartości 19 milionów dolarów, zaczął cieszyć się ogromną popularnością.

Kontrowersje wokół klonowania głosów

Nie obeszło się bez kontrowersji, bo technologię firmy można używać np. do dubbingu, ale również do tworzenia deepfake’ów. Za pomocą jej rozwiązania przestępcy zaczęli tworzyć fałszywe wiadomości, reklamy, np. podszywając się pod znane osoby. ElevenLabs trafiło na pierwsze strony gazet na początku ubiegłego roku jego narzędzie miało zostać użyte do stworzenia fałszywego połączenia telefonicznego od prezydenta Joe Bidena wzywającego ludzi do niegłosowania w prawyborach prezydenckich w New Hampshire.

W Polsce głośna stała się też prowokacja publicznego nadawcy OFF Radio Kraków, które wyemitowało rozmowę z Wisławą Szymborską. Zmarła ponad dekadę temu poetka komentowała m.in. dzieła innej noblistki, Olgi Tokarczuk. Oczywiście rozmowa była fikcyjna. Głos noblistki wygenerowano za pomocą narzędzi ElevenLabs. Pytania i odpowiedzi to zaś dzieło ChatGPT.

Jednak w miarę jak firma ElevenLabs opracowała narzędzia do wykrywania deepfake-ów, w których wykorzystano jej technologię, a także inne zabezpieczenia zapobiegające nadużyciom, stała się kluczowym partnerem rosnącej liczby firm. Do jej klientów należą inne platformy technologiczne, takie jak Syntheisa, start-up zajmujący się przetwarzaniem tekstu na wideo, firmy medialne jak „Washington Post”, „Time”. „New Yorker”, HarperCollins i Bertelsmann, motoryzacyjny gigant Aston Martin czy producenci gier wideo. Z rozwiązań stworzonych przez ElevenLabs korzysta już ponad milion aktywnych użytkowników miesięcznie. Nic dziwnego, że we wrześniowym zestawieniu magazynu „Time” wśród kluczowych postaci, które dzielą i rządzą w świecie sztucznej inteligencji, obok twórcy OpenAI, prezesów Microsoftu, czy Nvidii, znalazł się Piotr Dąbkowski.

Głośno o firmie było również, gdy zawarła umowy licencyjne ze spadkobiercami hollywoodzkich gwiazd i zaczęła wykorzystywać ich głosy. Jak to wygląda? Aplikacja Reader pobiera artykuły, pliki PDF, ePub, newslettery, e-booki lub dowolny inny tekst z telefonu, a czyta go Judy Garland, James Dean czy Burt Reynolds. Prawa autorskie to kluczowa sprawa. Pokazała to historia z firmą OpenAI, twórcą ChatGPT, która znalazła się pod ostrzałem krytyki po wprowadzeniu syntetycznego głosu, który był dziwnie podobny do głosu postaci granej przez Scarlett Johansson w filmie „Ona”. Aktorka była „zszokowana, rozgniewana i nie mogła uwierzyć”, że firma wykorzysta jej głos po tym, jak odrzuciła możliwość partnerstwa z OpenAI.