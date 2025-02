Apple i Meta biorą się za humanoidy. Walka o nowy wielki biznes

Z kolei według źródeł Bloomberga plan Meta jest bardzo szeroki i obejmuje tworzenie samych robotów, jak i czujników oraz oprogramowania, które będą produkowane i sprzedawane przez szereg innych firm. Meta miałaby już omawiać swój plan z firmami zajmującymi się robotyką, w tym z Unitree Robotics i Figure AI.

To już nie tylko spekulacje. Władze firmy poinformowały w piątek pracowników o utworzeniu nowego zespołu 100 inżynierów, którym ma kierować Marc Whitten. Zrezygnował on właśnie ze stanowiska dyrektora generalnego działu samochodów autonomicznych Cruise firmy General Motors Co. Wcześniej był dyrektorem w firmach zajmujących się grami Unity Software Inc. i Amazon.com Inc.

Co wspólnego mają humanoidy z autonomicznymi samochodami? Całkiem sporo. Stanowią ewolucję w pracy nad nimi. Wykorzystują podobne technologie podstawowe i wymagają dużych ilości danych i przetwarzania AI. Chociaż ryzyko związane z bezpieczeństwem jest niższe, tak jak chodzenie po domu jest bezpieczniejsze od podróżowania po drodze z prędkością 70 km/h, szefowie Mety uważają, że humanoidy stanowią większe wyzwanie, ponieważ dom każdej osoby ma inny układ w przeciwieństwie do prostych i ujednoliconych ulic miast. Celem Mety jest osiągnięcie tego, co system operacyjny Google Android i chipy Qualcomm Inc. zrobiły dla branży telefonii komórkowej. Stały się jej fundamentem.

Meta od lat inwestuje miliardy dolarów w swój dział sprzętu Reality Labs, który sprzedaje takie produkty, jak gogle Quest VR i coraz bardziej popularne inteligentne okulary Ray-Ban. Koncern planuje wydać w tym roku 65 miliardów dolarów na powiązane produkty, w tym na infrastrukturę sztucznej inteligencji i nowe technologie związane z robotyką. W tej ostatniej dziedzinie nie jest całkiem bez doświadczenia. Od lat Meta finansuje badania nad „ucieleśnioną sztuczną inteligencją”.

Rośnie konkurencja na rynku

Rynek robotyki jest już pełen firm, od start-upów po wielkie koncerny, takie jak Tesla, Agility Robotics, Boston Dynamics, Figura AI i Unitree Robotics, które opracowują modele humanoidów o coraz większych możliwościach. Robot Optimus Tesli to jeden z najbardziej znanych projektów. W bieżącym roku Tesla planuje mieć w swoich zakładach produkcyjnych ponad 1000 takich robotów. Przy kosztach produkcji humanoida wynoszących około 10 tysięcy dolarów i cenie detalicznej około 20 tysięcy dolarów za sztukę Tesla spodziewa się znacznej rentowności. Musk prognozuje również, że globalny rynek będzie obejmował miliard robotów rocznie, a firma chce zdobyć 10 proc. tego rynku. A potencjalny rynek jest ogromny. Według Precedence Research wartość globalnego rynku takich robotów w 2024 r. wyniosła 1,57 miliarda dolarów, a w 2034 r. przekroczy 7,75 miliarda dolarów.