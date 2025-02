Microsoft przyznaje się do wielkiego błędu. „Przegapiliśmy to”

Dwarkesh Patel, popularny youtuber, opublikował wywiad, jakiego udzielił mu szef Microsoftu – o rozmowie w sieci jest już głośno. Satya Nadella powiedział bowiem w niej, że koncern niegdyś nie dostrzegł olbrzymiego potencjału drzemiącego w wyszukiwaniu treści w internecie. Przyznał, iż to jeden z największych błędów firmy. „My (Microsoft – red.) przegapiliśmy to, co okazało się największym modelem biznesowym w sieci, gdyż zakładaliśmy, że sieć polega na dystrybucji” – powiedział Nadella.

Reklama

Historyczna pomyłka Microsoftu

Jego zdaniem niedostrzeżenie i niedocenienie na czas biznesu w wyszukiwarkach to historyczna pomyłka. Ów potencjał wykorzystał Google, który zbudował fundament działalności właśnie wokół usługi wyszukiwania. Microsoft początkowo sądził, że sieć pozostanie zdecentralizowana. „Kto by pomyślał, że wyszukiwanie będzie największym zwycięzcą” – mówił podczas wywiadu dyrektor generalny Microsoftu, tłumacząc, że samo zrozumienie zmian technologicznych nie wystarczy i firmy muszą również identyfikować możliwości pojawienia się nowych okazji biznesowych.

„Przegapiliśmy to, nie widzieliśmy tego, co zobaczył Google i zrobili swoją robotę bardzo dobrze” – zaznaczył Nadella.

Wyszukiwanie jest wciąż domeną Google

Dziś Microsoft i Google to kluczowi rywale na rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Pierwsza z firm wspiera finansowo m.in. OpenAI, z kolei koncern kierowany przez Sundara Pichaia rozwija konkurencyjny dla ChatGPT system Gemini. Firma, na czele której stoi Nadella, wyceniana jest obecnie na ponad 3 bln dol. Z kolei kapitalizacja grupy Alphabet (to do niej należy Google) wynois przeszło 2,2 bln dol. Na rynku wyszukiwania internetowego hegemonem jest Google, którego udziały w tym biznesie StatCounter szacuje na prawie 90 proc. Należąca do Microsoftu wyszukiwarka Bing odpowiada jedynie za 4 proc. Rosyjski Yandex ma ok. 3 proc., zaś chińskie Baidu – ok. 0,7 proc.