Elon Musk sprzedał platformę X. Dzięki tajemniczej transakcji wyszedł na plus

Drugim co do wielkości inwestorem w X i xAI po Elonie Musku jest saudyjski książę Alwaleed bin Talal, właściciel firmy inwestycyjnej Kingdom Holding. „Po tej transakcji wartość naszych inwestycji ma wynieść od 4 do 5 miliardów dolarów... i licznik tyka” — napisał w poście na X.

Analityk D.A. Davidson, Gil Luria, powiedział agencji Reutera, że cena X, wynosząca po uwzględnieniu długu 45 miliardów dolarów, nie była przypadkowa. - Jest o 1 miliard dolarów wyższa niż transakcja przejęcia Twittera w 2022 roku – zaznaczył.

Inwestor w xAI, który nie chciał ujawnić swojej tożsamości, powiedział, że nie jest zaskoczony transakcją, oceniając ją jako konsolidację przywództwa i zarządzania przez Muska w jego własnych firmach. Musk nie poprosił inwestorów o zgodę, ale powiedział im, że obie firmy ściśle ze sobą współpracują, a transakcja doprowadzi do głębszej integracji z Grokiem.

Musk, najbogatszy człowiek na świecie, jest również bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa i szefuje resortowi ds. wydajności rządu (DOGE).

Ekspansja xAI i Groka

Start-up xAI Muska został uruchomiony niecałe dwa lata temu i niedawno pozyskał 10 miliardów dolarów w rundzie finansowania, która wyceniła firmę na 75 miliardów dolarów. Konkuruje z takimi firmami jak OpenAI wspierany przez Microsoft, a także z chińskim startupem DeepSeek.